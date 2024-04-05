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أسعار الذهب تتراجع لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية

4/5/2024 4:32:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 نيسان (بترا)- تراجعت أسعار عقود الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بعدما سجلت مستويات قياسية هذا الأسبوع، لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3 بالمئة أو بمقدار 7.6 دولار إلى مستويات 2301.2 دولار للأونصة، بعدما انخفضت إلى 2286.20 دولار في وقت سابق من التعاملات.
وحقق المعدن الأصفر مكاسب قياسية على مدار 5 جلسات، بدعم من عمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية وطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
05/04/2024 10:32:07

MENAFN05042024000117011021ID1108062581

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