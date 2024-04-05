البيت الأبيض يحض إسرائيل على فتح ممرات جديدة لإيصال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 5 نيسان (بترا)- حض البيت الأبيض إسرائيل على فتح الممرات الجديدة التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإيصال المساعدات إلى غزة "بشكل كامل وسريع"، بحسب واشنطن بوست.

واعتبرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن "هذه الخطوات التي تشمل الالتزام بفتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات مباشرة إلى غزة، وفتح معبر ايريز أمام طريق جديد لوصول المساعدات إلى شمال غزة، وزيادة كبيرة في الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة، يجب تنفيذها الآن بشكل كامل وسريع".

--(بترا)





ب خ/م ق/أس

05/04/2024 08:33:06