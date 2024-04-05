البيت الأبيض يحض إسرائيل على فتح ممرات جديدة لإيصال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 5 نيسان (بترا)- حض البيت الأبيض إسرائيل على فتح الممرات الجديدة التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإيصال المساعدات إلى غزة "بشكل كامل وسريع"، بحسب واشنطن بوست.
واعتبرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن "هذه الخطوات التي تشمل الالتزام بفتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات مباشرة إلى غزة، وفتح معبر ايريز أمام طريق جديد لوصول المساعدات إلى شمال غزة، وزيادة كبيرة في الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة، يجب تنفيذها الآن بشكل كامل وسريع".
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
05/04/2024 08:33:06
MENAFN05042024000117011021ID1108062579
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