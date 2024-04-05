فوزان للرمثا ومعان ضمن دوري المحترفين لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 نيسان (بترا)- فاز فريق الرمثا على السلط بهدف وحيد سجله خالد الذبايات في اللقاء الذي جرى أمس الخميس على ملعب الحسن في إربد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وفي المباراة الثانية، تفوق معان على شباب الأردن في اللقاء الذي جرى على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها قصي نمر وعبد المالك مفتاحي وحسين عبيدات، فيما سجل هدف شباب الأردن احمد صبره.

وبهذه النتائج، رفع الرمثا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد السلط عند 16 نقطة في المركز الثامن، كما رفع معان رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد شباب الأردن في المركز السابع بـ16 نقطة.

وتتواصل المباريات اليوم الجمعة بلقاء الأهلي مع مغير السرحان على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، بينما يلعب شباب العقبة مع الفيصلي على ملعب تطوير العقبة، ويلتقي الوحدات مع الحسين إربد على ملعب عمان الدولي.

وتختتم مباريات الأسبوع السادس عشر يوم السبت، بلقاء فريقي سحاب والجليل على ملعب عمان. وتقام جميع المباريات عند الساعة العاشرة والنصف مساء.

--(بترا)





ض ع/م ق/أس

05/04/2024 08:21:47