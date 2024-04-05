فوزان للرمثا ومعان ضمن دوري المحترفين لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 نيسان (بترا)- فاز فريق الرمثا على السلط بهدف وحيد سجله خالد الذبايات في اللقاء الذي جرى أمس الخميس على ملعب الحسن في إربد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وفي المباراة الثانية، تفوق معان على شباب الأردن في اللقاء الذي جرى على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها قصي نمر وعبد المالك مفتاحي وحسين عبيدات، فيما سجل هدف شباب الأردن احمد صبره.
وبهذه النتائج، رفع الرمثا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد السلط عند 16 نقطة في المركز الثامن، كما رفع معان رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد شباب الأردن في المركز السابع بـ16 نقطة.
وتتواصل المباريات اليوم الجمعة بلقاء الأهلي مع مغير السرحان على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، بينما يلعب شباب العقبة مع الفيصلي على ملعب تطوير العقبة، ويلتقي الوحدات مع الحسين إربد على ملعب عمان الدولي.
وتختتم مباريات الأسبوع السادس عشر يوم السبت، بلقاء فريقي سحاب والجليل على ملعب عمان. وتقام جميع المباريات عند الساعة العاشرة والنصف مساء.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
05/04/2024 08:21:47
MENAFN05042024000117011021ID1108062577
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