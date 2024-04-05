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إربد: تتويج فريق نجوم الغور ببطولة خماسيات الشباب الرمضانية

4/5/2024 4:32:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 5 نيسان (بترا)- اختتمت مساء أمس الخميس، بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم لعام 2024، التي نظمتها وزارة الشباب على ملاعب جامعة اليرموك الخماسية، بفوز فريق نجوم الغور على فريق شباب حوارة بخمسة أهداف مقابل هدف.
وقال مدير شباب إربد يحيى المومني، إن الهدف من تنظيم هذه البطولات، هو صقل مهارات الشباب وتطوير قدراتهم الجسدية والبدنية، واكتشاف المواهب الرياضية واستثمار أوقات الفراغ لديهم.
وأشار المومني، إلى المشاركة الشبابية في البطولة والحضور الجماهيري الكبير، حيث شارك بالبطولة 144 فريقا يمثلون كافة ألوية محافظة إربد.
وسلم محافظ إربد رضوان العتوم، والمومني، خلال حفل اختتام البطولة، الكأس للفريق الفائز، والميداليات للفريقين.
--(بترا)
ع ع/م ق/أس
05/04/2024 08:13:36

MENAFN05042024000117011021ID1108062576

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