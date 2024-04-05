إربد: تتويج فريق نجوم الغور ببطولة خماسيات الشباب الرمضانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 5 نيسان (بترا)- اختتمت مساء أمس الخميس، بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم لعام 2024، التي نظمتها وزارة الشباب على ملاعب جامعة اليرموك الخماسية، بفوز فريق نجوم الغور على فريق شباب حوارة بخمسة أهداف مقابل هدف.
وقال مدير شباب إربد يحيى المومني، إن الهدف من تنظيم هذه البطولات، هو صقل مهارات الشباب وتطوير قدراتهم الجسدية والبدنية، واكتشاف المواهب الرياضية واستثمار أوقات الفراغ لديهم.
وأشار المومني، إلى المشاركة الشبابية في البطولة والحضور الجماهيري الكبير، حيث شارك بالبطولة 144 فريقا يمثلون كافة ألوية محافظة إربد.
وسلم محافظ إربد رضوان العتوم، والمومني، خلال حفل اختتام البطولة، الكأس للفريق الفائز، والميداليات للفريقين.
--(بترا)
ع ع/م ق/أس
05/04/2024 08:13:36
MENAFN05042024000117011021ID1108062576
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