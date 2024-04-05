أجواء دافئة في أغلب المناطق اليوم ولطيفة غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 نيسان (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ولا سيما في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأحد، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويوم الاثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتأثر المملكة تدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في جنوب وشرق المملكة، ويتوقع مع ساعات الليل هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 11، وفي مرتفعات الشراة 23 - 10، وفي مناطق البادية 28 - 12، وفي مناطق السهول 26 - 13، وفي الأغوار الشمالية 32 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 18، وفي البحر الميت 34 - 17، وفي خليج العقبة 35 - 18 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

05/04/2024 07:54:10