أجواء دافئة في أغلب المناطق اليوم ولطيفة غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 نيسان (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ولا سيما في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ الأحد، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويوم الاثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتأثر المملكة تدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في جنوب وشرق المملكة، ويتوقع مع ساعات الليل هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 11، وفي مرتفعات الشراة 23 - 10، وفي مناطق البادية 28 - 12، وفي مناطق السهول 26 - 13، وفي الأغوار الشمالية 32 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 18، وفي البحر الميت 34 - 17، وفي خليج العقبة 35 - 18 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/م ق/أس
05/04/2024 07:54:10
MENAFN05042024000117011021ID1108062574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.