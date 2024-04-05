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الصومال يطرد سفير إثيوبيا ويتهمها بـ التدخل في شؤونه الداخلية

4/5/2024 4:30:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الحكومة الصومالية أمس طرد السفير الإثيوبي، متهمة أديس أبابا بـ «التدخل الفج» في شؤونها الداخلية.
ويأتي ذلك في ظل النزاع مع إثيوبيا على اتفاق بحري وقعته أديس أبابا مع منطقة صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية في يناير، في خطوة من شأنها تصعيد التوتر في منطقة القرن الأفريقي.
وأفادت الحكومة في بيان بأن وزارة الخارجية تلقت توجيهات بـ «إبلاغ سفير الحكومة الإثيوبية في جمهورية الصومال الفيدرالية بالعودة إلى بلاده للتشاور».
وأضافت أنها ستأمر بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في منطقة صوماليلاند (أرض الصومال) وفي منطقة بونتلاند (أرض البنط) التي تحظى بحكم شبه ذاتي وبمغادرة الديبلوماسيين والموظفين فيهما في غضون أسبوعين.
وجاء في البيان أن الحكومة الإثيوبية «تتدخل بشكل فج في شؤون الصومال الداخلية، في انتهاك لسيادة الصومال».
وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة قام بها أمس الاول وفد برئاسة وزير مال بونتلاند محمد فرح محمد لإثيوبيا، حيث استقبله وزير الدولة للشؤون الخارجية ميسغانو أرغا.

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