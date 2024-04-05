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بايدن لنتنياهو الدعم الأميركي للحرب في غزة يعتمد على حماية المدنيين

4/5/2024 4:30:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبلغ الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس أن استمرار الدعم الأميركي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين، وحثه على التوصل إلى «وقف فوري لإطلاق النار».
ودعا بايدن في مكالمة هاتفية مع نتنياهو إلى «إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة»، وفق بيان للبيت الأبيض.
وأضاف ان بايدن «أوضح أن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغزة سيحددها تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات».
وقال الرئيس الأميركي لنتنياهو إن الغارات على العاملين في المجال الإغاثي وكذلك الوضع الإنساني في غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من المجاعة، «غير مقبولة».
وجاء في البيان أن بايدن «أكد أن وقفا فوريا لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء، وحث رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن».
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية أن المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن كانت صعبة أكثر مما كان متوقعا، كما قالت الهيئة إن بايدن طالب نتنياهو بمحاسبة المسؤولين عن مقتل عمال الإغاثة.
وأكد موقع أكسيوس - نقلا عن مصدر مطلع - أن المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو كانت متوترة.
من جهته، دعا البيت الأبيض أمس إسرائيل إلى السماح بزيادة «هائلة» في المساعدات إلى غزة خلال «ساعات وأيام»، بعد أن أكد الرئيس بايدن لنتنياهو ضرورة تغيير طريقة إدارة الحرب.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين: «ما نتطلع إلى رؤيته ونأمل أن نراه هنا في الساعات والأيام المقبلة هو زيادة هائلة في وصول المساعدات الإنسانية، وفتح معابر إضافية، وخفض العنف ضد المدنيين وعمال الإغاثة».
وأكد المتحدث ان سياستنا تجاه غزة ستتحدد على أساس تقييمنا للتغييرات التي تقوم بها إسرائيل. وأضاف: سنراقب عن كثب مدى وكيفية تنفيذ إسرائيل للالتزامات التي تعهد بها نتنياهو.
وقال، يجب أن تكون هناك خطوات ملموسة وحقيقة، وأكد كيربي ان بايدن شعر أن الوقت قد حان للتحدث مع نتنياهو حول مخاوفه.
وردا على سؤال عن التغيير في اللهجة تجاه سياسة إسرائيل قال كيربي: هناك شعور بالإحباط.

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