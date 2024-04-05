بايدن لنتنياهو الدعم الأميركي للحرب في غزة يعتمد على حماية المدنيين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أبلغ الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس أن استمرار الدعم الأميركي للحرب في غزة يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية لحماية المدنيين، وحثه على التوصل إلى «وقف فوري لإطلاق النار».
ودعا بايدن في مكالمة هاتفية مع نتنياهو إلى «إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة»، وفق بيان للبيت الأبيض.
وأضاف ان بايدن «أوضح أن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغزة سيحددها تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات».
وقال الرئيس الأميركي لنتنياهو إن الغارات على العاملين في المجال الإغاثي وكذلك الوضع الإنساني في غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من المجاعة، «غير مقبولة».
وجاء في البيان أن بايدن «أكد أن وقفا فوريا لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء، وحث رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن».
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية أن المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن كانت صعبة أكثر مما كان متوقعا، كما قالت الهيئة إن بايدن طالب نتنياهو بمحاسبة المسؤولين عن مقتل عمال الإغاثة.
وأكد موقع أكسيوس - نقلا عن مصدر مطلع - أن المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو كانت متوترة.
من جهته، دعا البيت الأبيض أمس إسرائيل إلى السماح بزيادة «هائلة» في المساعدات إلى غزة خلال «ساعات وأيام»، بعد أن أكد الرئيس بايدن لنتنياهو ضرورة تغيير طريقة إدارة الحرب.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين: «ما نتطلع إلى رؤيته ونأمل أن نراه هنا في الساعات والأيام المقبلة هو زيادة هائلة في وصول المساعدات الإنسانية، وفتح معابر إضافية، وخفض العنف ضد المدنيين وعمال الإغاثة».
وأكد المتحدث ان سياستنا تجاه غزة ستتحدد على أساس تقييمنا للتغييرات التي تقوم بها إسرائيل. وأضاف: سنراقب عن كثب مدى وكيفية تنفيذ إسرائيل للالتزامات التي تعهد بها نتنياهو.
وقال، يجب أن تكون هناك خطوات ملموسة وحقيقة، وأكد كيربي ان بايدن شعر أن الوقت قد حان للتحدث مع نتنياهو حول مخاوفه.
وردا على سؤال عن التغيير في اللهجة تجاه سياسة إسرائيل قال كيربي: هناك شعور بالإحباط.
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