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النرويج توقف حارق المصحف الشريف سلوان موميكا وتقرر ترحيله إلى السويد

4/5/2024 4:30:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوقفت النرويج اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا الذي أثار موجة من الغضب العام الماضي إثر تدنيسه المصحف الشريف، وقررت ترحيله إلى السويد «في أقرب وقت ممكن»، وفق قرار قضائي وفق وكالة فرانس برس.
واعتقلت الشرطة النرويجية موميكا في 28 مارس، وهو عراقي أحرق المصحف عدة مرات في صيف عام 2023 في السويد. ولجأ موميكا إلى النرويج في نهاية الشهر الماضي بعد إلغاء تصريح إقامته السويدي.
وتعتزم النرويج ترحيله «في أسرع وقت ممكن» إلى السويد بموجب اتفاقية دبلن بشأن اللاجئين، بحسب ما جاء في قرار لمحكمة أوسلو بحسب «فرانس برس».
وقالت المحكمة إن «الترحيل سيتم فور اتخاذ الترتيبات الرسمية والعملية».
وأثار تدنيس المصحف احتجاجات وإدانات في العديد من الدول الإسلامية.
في العراق، هاجم محتجون السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو، ما أدى إلى اندلاع حريق في المجمع في المحاولة الثانية.
ودانت الحكومة السويدية تدنيس المصحف لكنها شددت على أهمية القوانين المتعلقة بحرية التجمع والتعبير على أراضيها.
وفي أكتوبر، ألغت مصلحة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا، قائلة إنه زودها بمعلومات كاذبة عند تقديم طلب اللجوء. وقد منح تصريحا مؤقتا في ظل تعذر إعادته إلى العراق.
قبل ذلك بشهر، طلب العراق تسليمه بسبب تدنيسه المصحف.
وعشية مغادرته إلى النرويج، قال سلوان موميكا لوكالة فرانس برس إن «السويد أصبحت تشكل تهديدا بالنسبة لي منذ قرار طردي والتهديد بتسليمي»، واصفا حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان في الدولة الاسكندنافية بأنها «كذبة كبيرة».

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