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إسقاط مسيرات في هجوم نادر على عاصمة بورما

4/5/2024 4:30:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسقطت أجهزة الأمن البورمية أمس 13 مسيرة أطلقتها مجموعات متمردة فوق العاصمة نايبيداو، وفق ما أفاد المجلس العسكري، في هجوم قلما يحدث على مركز السلطة العسكرية.
وأوضح المجلس أن 13 مسيرة استهدفت «مباني مهمة» لكن الهجوم أحبط بدون أن يوقع إصابات أو يتسبب بأضرار.
وقالت إدارة الإعلام لدى المجلس العسكري في بيان، إنه تم تدمير مسيرتين أثناء تحليقها، مضيفة أن أربعا من هذه المسيرات كانت تحمل متفجرات.
وبحسب المصدر نفسه «تم إسقاط وتدمير» أربع مسيرات كانت تقترب من مطار نايبيداو و3 مسيرات تقترب من منطقة زايارثيري في العاصمة.
وبعد هذه الحوادث، أغلق مطار نايبيداو موقتا، وفق مصدر في المطار طلب عدم الكشف عن هويته نظرا إلى أنه غير مخول التحدث إلى وسائل الإعلام.
وتابع المصدر أن إحدى المسيرات التي أسقطت كانت تحمل قنبلة تم تفكيكها.
ونشر المجلس العسكري صورا قال إنها تظهر إسقاط مسيرات، واحدة على مدرج المطار وأخرى بين أشجار.
وذكر الإعلام المحلي أن «قوات الدفاع الشعبية» التي تقاتل لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل انقلاب 2021 العسكري، أفادت أنها أطلقت مسيرات على أهداف عسكرية في نايبيداو.
وامتد النزاع الأهلي المستمر منذ عقود في بورما بين الجيش وأقليات إتنية، إلى مناطق إضافية عقب الانقلاب على الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
ولجأ المعارضون السياسيون، وهم أقل عددا وتسليحا من المجلس العسكري، إلى الطائرات المسيرة لإسقاط قنابل على أهداف عسكرية، وهي استراتيجية كانت لها في بعض الأحيان آثار مدمرة.
وخلال الأشهر الأخيرة، دفعت هذه الهجمات القوات النظامية إلى الانسحاب من بعض مواقعها. كما أدت إلى مقتل ضابط كبير قرب الحدود الصينية.
وتطرقت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها المجلس العسكري مرارا إلى هذا الأسلوب في الهجمات، ونسبتها إلى «قوات الدفاع الشعبية» التي يصنفها المجلس «إرهابية».

MENAFN05042024000130011022ID1108062530

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