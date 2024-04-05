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ضحايا غزة يتجاوزون الـ 33 ألف قتيل وإسرائيل تقتل 4 أطفال كل ساعة

4/5/2024 4:30:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفعت إسرائيل درجة استنفارها، فيما يواصل جيشها دك قطاع غزة بمختلف الأسلحة ويحصد أرواح ما معدله أربعة أطفال كل ساعة، رغم اقتراب شهر رمضان من نهايته، دون ان تنفذ إسرائيل قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار خلال الشهر الفضيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس إيقاف إجازة القوات القتالية، مع استمرار الحرب وارتفاع التوتر مع إيران عقب قصف قنصليتها في دمشق. وذكر الجيش في بيان، أنه «وفقا لتقييم الوضع تقرر إيقاف الإجازة مؤقتا لجميع الوحدات القتالية». وأضاف البيان أن الجيش «في حالة حرب، وانتشار القوات يخضع للتقييم المستمر وفقا للمتطلبات».
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الأجهزة الأمنية ترفع مستوى التأهب في كل أنحاء البلاد لاسيما في المنطقة الشمالية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن كذلك تعزيز الدفاع الجوي، وقال في بيان له أمس الأول إنه «بعد تقييم الوضع في جيش الدفاع الإسرائيلي، تقرر زيادة القوة البشرية وتجنيد جنود الاحتياط إلى صفوف الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي»، كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية فعلت نظام التشويش على نظام تحديد المواقع (جي بي إس) في عموم إسرائيل، استعدادا لأي هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة نحو إسرائيل.
بموازاة ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها ستنشر 3600 عنصر في القدس الشرقية اليوم في الجمعة الأخيرة من رمضان.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ان تل أبيب تستعد لرد إيراني متوقع غدا الجمعة على الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وذلك لاعتقاد جيش الاحتلال أن طهران قد تحاول إضفاء طابع ديني رمزي على ردهم الانتقامي في الجمعة الأخيرة من رمضان.
وأوضحت أن السيناريوهات التي تستعد لها إسرائيل تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان وسورية والعراق واليمن، وإطلاق إيران صواريخ باليستية مباشرة على إسرائيل من مسافة تزيد على ألف كيلومتر.
توتر علاقات
ولاتزال تتفاعل تداعيات مقتل أعضاء فريق إغاثة دولي تابع لمنظمة «المطبخ العالمي المركزي» الخيرية في قصف إسرائيلي، حيث أضفت المزيد من التوتر على علاقاتها مع حلفائها، إذ أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن «اتصالا متوترا» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ثلاثة أيام من قصف الفريق.
وندد الرئيس الپولندي أندريه دودا بالتصريحات «المعيبة» الصادرة عن السفير الإسرائيلي بشأن مقتل عمال الإغاثة.
وفي مقابلة أجراها السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني في وقت متأخر الأربعاء، امتنع عن الاعتذار عن الحادث رغم أن ذلك طلب منه عدة مرات.
وقال دودا أمس إن ليفني كان «غير موفق» بتصريحاته التي وصفها بـ «المعيبة»، مضيفا أن «السفير يمثل المشكلة الأكبر بالنسبة لدولة إسرائيل في علاقاتها مع پولندا». وأعادت الضربة الدامية في غزة إشعال التوتر بين البلدين اللذين شهدا عدة خلافات ديبلوماسية في السنوات الأخيرة.
من جهته، قال رئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك أمس «إذا قرر السفير الظهور علنا في وسائل إعلامنا فعليه استغلال هذه الفرصة لتقديم اعتذار بسيط وإنساني».
واستدعي السفير الإسرائيلي لدى وزارة الخارجية البولندية لبحث «مسؤولية» إسرائيل عن مقتل عناصر الإغاثة. ودعت السلطات البولندية إسرائيل لتعويض عائلة الضحية الپولندي. وقال دودا «يتعين على دولة إسرائيل دفع التعويض ببساطة من باب اللباقة، من أجل المبادئ».
في غضون ذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) منح وفد التفاوض صلاحيات إضافية بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذوي مجندات محتجزات في غزة.
وقبل يومين، قال مكتب نتنياهو إن وفد التفاوض الإسرائيلي بلور مع الوسطاء في القاهرة مقترحا جديدا سيعرض على حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وذكر مكتب نتنياهو انه «في إطار المحادثات وبوساطة بناءة من مصر صاغ الوسطاء مقترحا معدلا» لهدنة في غزة ولتحرير المحتجزين، بحسب قناة «الجزيرة».
ميدانيا، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا أمس.
وبذلك، يرتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي «إلى 33 ألفا و37 شهيدا و75 ألفا و668 مصابا، وفق الوزارة».
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن قوات الاحتلال تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، ويعيش 43.349 طفلا دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب الحرب الإسرائيلية.
وأوضح الإحصاء في بيان نقلته وكالة «وفا» بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن ما يزيد على 14.350 شهيدا من الأطفال يشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة، كما شكل كل من النساء والأطفال ما نسبته 70% من المفقودين في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي، والبالغ عددهم 7000 شخص.
دولة فلسطينية
من جهة أخرى، قالت الولايات المتحدة إن الدولة الفلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة وليس في إطار الأمم المتحدة، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين «هذا أمر يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الراهن، وليس في الأمم المتحدة»، من غير أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (فيتو) ضد اقتراح كهذا.
وأدلى ميلر بتصريحاته ردا على أسئلة عن تجديد الفلسطينيين طلبهم لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية غير مؤكدة النتائج، غير أنهم يعتبرونها ضرورية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وشدد ميلر على أن واشنطن «ملتزمة بشكل نشط» رغم الحرب، من أجل قيام دولة فلسطينية يترافق إنشاؤها مع «ضمانات أمنية» لإسرائيل.

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