ضحايا غزة يتجاوزون الـ 33 ألف قتيل وإسرائيل تقتل 4 أطفال كل ساعة

(MENAFN
- Al-Anbaa) رفعت إسرائيل درجة استنفارها، فيما يواصل جيشها دك قطاع غزة بمختلف الأسلحة ويحصد أرواح ما معدله أربعة أطفال كل ساعة، رغم اقتراب شهر رمضان من نهايته، دون ان تنفذ إسرائيل قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار خلال الشهر الفضيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس إيقاف إجازة القوات القتالية، مع استمرار الحرب وارتفاع التوتر مع إيران عقب قصف قنصليتها في دمشق. وذكر الجيش في بيان، أنه «وفقا لتقييم الوضع تقرر إيقاف الإجازة مؤقتا لجميع الوحدات القتالية». وأضاف البيان أن الجيش «في حالة حرب، وانتشار القوات يخضع للتقييم المستمر وفقا للمتطلبات».
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الأجهزة الأمنية ترفع مستوى التأهب في كل أنحاء البلاد لاسيما في المنطقة الشمالية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن كذلك تعزيز الدفاع الجوي، وقال في بيان له أمس الأول إنه «بعد تقييم الوضع في جيش الدفاع الإسرائيلي، تقرر زيادة القوة البشرية وتجنيد جنود الاحتياط إلى صفوف الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي»، كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن المنظومة الأمنية فعلت نظام التشويش على نظام تحديد المواقع (جي بي إس) في عموم إسرائيل، استعدادا لأي هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة نحو إسرائيل.
بموازاة ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها ستنشر 3600 عنصر في القدس الشرقية اليوم في الجمعة الأخيرة من رمضان.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ان تل أبيب تستعد لرد إيراني متوقع غدا الجمعة على الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وذلك لاعتقاد جيش الاحتلال أن طهران قد تحاول إضفاء طابع ديني رمزي على ردهم الانتقامي في الجمعة الأخيرة من رمضان.
وأوضحت أن السيناريوهات التي تستعد لها إسرائيل تشمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان وسورية والعراق واليمن، وإطلاق إيران صواريخ باليستية مباشرة على إسرائيل من مسافة تزيد على ألف كيلومتر.
توتر علاقات
ولاتزال تتفاعل تداعيات مقتل أعضاء فريق إغاثة دولي تابع لمنظمة «المطبخ العالمي المركزي» الخيرية في قصف إسرائيلي، حيث أضفت المزيد من التوتر على علاقاتها مع حلفائها، إذ أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن «اتصالا متوترا» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ثلاثة أيام من قصف الفريق.
وندد الرئيس الپولندي أندريه دودا بالتصريحات «المعيبة» الصادرة عن السفير الإسرائيلي بشأن مقتل عمال الإغاثة.
وفي مقابلة أجراها السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني في وقت متأخر الأربعاء، امتنع عن الاعتذار عن الحادث رغم أن ذلك طلب منه عدة مرات.
وقال دودا أمس إن ليفني كان «غير موفق» بتصريحاته التي وصفها بـ «المعيبة»، مضيفا أن «السفير يمثل المشكلة الأكبر بالنسبة لدولة إسرائيل في علاقاتها مع پولندا». وأعادت الضربة الدامية في غزة إشعال التوتر بين البلدين اللذين شهدا عدة خلافات ديبلوماسية في السنوات الأخيرة.
من جهته، قال رئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك أمس «إذا قرر السفير الظهور علنا في وسائل إعلامنا فعليه استغلال هذه الفرصة لتقديم اعتذار بسيط وإنساني».
واستدعي السفير الإسرائيلي لدى وزارة الخارجية البولندية لبحث «مسؤولية» إسرائيل عن مقتل عناصر الإغاثة. ودعت السلطات البولندية إسرائيل لتعويض عائلة الضحية الپولندي. وقال دودا «يتعين على دولة إسرائيل دفع التعويض ببساطة من باب اللباقة، من أجل المبادئ».
في غضون ذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) منح وفد التفاوض صلاحيات إضافية بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذوي مجندات محتجزات في غزة.
وقبل يومين، قال مكتب نتنياهو إن وفد التفاوض الإسرائيلي بلور مع الوسطاء في القاهرة مقترحا جديدا سيعرض على حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وذكر مكتب نتنياهو انه «في إطار المحادثات وبوساطة بناءة من مصر صاغ الوسطاء مقترحا معدلا» لهدنة في غزة ولتحرير المحتجزين، بحسب قناة «الجزيرة».
ميدانيا، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا أمس.
وبذلك، يرتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي «إلى 33 ألفا و37 شهيدا و75 ألفا و668 مصابا، وفق الوزارة».
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن قوات الاحتلال تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة، ويعيش 43.349 طفلا دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب الحرب الإسرائيلية.
وأوضح الإحصاء في بيان نقلته وكالة «وفا» بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن ما يزيد على 14.350 شهيدا من الأطفال يشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة، كما شكل كل من النساء والأطفال ما نسبته 70% من المفقودين في قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي، والبالغ عددهم 7000 شخص.
دولة فلسطينية
من جهة أخرى، قالت الولايات المتحدة إن الدولة الفلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة وليس في إطار الأمم المتحدة، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين «هذا أمر يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الراهن، وليس في الأمم المتحدة»، من غير أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (فيتو) ضد اقتراح كهذا.
وأدلى ميلر بتصريحاته ردا على أسئلة عن تجديد الفلسطينيين طلبهم لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية غير مؤكدة النتائج، غير أنهم يعتبرونها ضرورية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وشدد ميلر على أن واشنطن «ملتزمة بشكل نشط» رغم الحرب، من أجل قيام دولة فلسطينية يترافق إنشاؤها مع «ضمانات أمنية» لإسرائيل.
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