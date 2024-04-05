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الناتو يحيي مرور 75 عاما على تأسيسه وسط قلق من حروب مستقبلية

4/5/2024 4:30:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الولايات المتحدة، على الوقوف بجانب أوروبا تزامنا مع الذكرى الـ 75 لتأسيس الحلف.
وأعاد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 إنعاش «الناتو»، فيما واجه أحد أخطر التحديات منذ خرج من رماد الحرب العالمية الثانية لمواجهة الاتحاد السوفييتي.
وعزز الحلف قواته في أنحاء شرق أوروبا وبات يضم 32 عضوا بعدما انضمت كل من فنلندا والسويد إلى صفوفه.
لكن بينما أعادت الحرب تركيز «الناتو» على عدوته التاريخية موسكو شرقا، يثير تهديد آخر آت من الغرب قلق الحلفاء من القوة الأبرز التي تقود الحلف وهي الولايات المتحدة.
ويتمثل هذا التهديد في عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعدما هددت تصريحاته بتقويض معاهدة الدفاع الجماعي للحلف، حين قال إنه سيشجع روسيا على مهاجمة أي دولة منضوية في «الناتو» لا تلتزم بدفع ما يترتب عليها في ميزانية الحلف.
وقال ستولتنبرغ خلال مراسم أقيمت بمقر الحلف في بروكسل «لا أؤمن بأميركا وحيدة، كما لا أؤمن بأوروبا وحيدة.. أؤمن بأميركا وأوروبا معا في حلف شمال الأطلسي، لأننا أقوى وأكثر أمانا معا».
وفي مسعى لدرء انتقادات ترامب، استعرض «الناتو» زيادة في إنفاق الحلفاء الأوروبيين، إذ يتوقع أن يصل 20 عضوا هذا العام إلى هدف إنفاق 2% من الناتج الداخلي الإجمالي على الدفاع.
وأضاف ستولتنبرغ، بعدما عزفت فرقة تابعة للجيش البلجيكي نشيد «الناتو»: «تحتاج أميركا الشمالية أيضا إلى أوروبا».
وتابع «تملك الولايات المتحدة من خلال «الناتو» أصدقاء وحلفاء أكثر من أي قوة كبرى أخرى».
مطالبة أوكرانيا بدفاعات جوية
وتواجه بلدان «الناتو» التحدي الأكثر إلحاحا المتمثل في ضمان عدم خسارة أوكرانيا معركتها للتصدي لروسيا.
وألقى أعضاء الحلف بثقلهم خلف كييف الساعية للانضمام إلى «الناتو» عبر إرسال أسلحة بقيمة عشرات مليارات الدولارات.
لكن هذه الإمدادات تراجعت الآن في وقت مازالت حزمة مساعدات ضرورية عالقة في إطار السجالات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة. وعلى خط الجبهة، تواجه القوات الأوكرانية التي تعاني نقصا في الذخيرة مقارنة بتلك الروسية، انتكاسات متتالية.
وفي مواجهة تصاعد الهجمات الصاروخية الروسية على بنيتها التحتية، تناشد كييف داعميها الغربيين إرسال كل أنظمة باتريوت الدفاعية التي يمكنها إرسالها.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قبل المحادثات مع نظرائه في «الناتو»: «لا أرغب في تخريب الأجواء الاحتفالية، لكن بالتأكيد رسالتي الرئيسية ستكون (صواريخ) باتريوت».
وأضاف «إنقاذ حياة الأوكرانيين وإنقاذ الاقتصاد الأوكراني وإنقاذ المدن الأوكرانية يعتمد على توافر باتريوت وغيرها من أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا».
ويثير أي احتمال بهزيمة أوكرانيا قلق بلدان «الناتو» القريبة من روسيا جغرافيا، إذ تخشى من أن تصبح هدف الكرملين التالي.
وقال وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبرغيس «للأسف، هناك احتمال أن معارك «الناتو» الأكبر مازالت آتية في المستقبل».
وتابع «إذا أتت هذه المعارك ولم نكن مستعدين، سيكون هذا أكبر خطأ لدينا على الإطلاق».
وفي مسعى لضمان الدعم طويل الأمد لكييف، اقترح ستولتنبرغ أن ينشئ أعضاء الحلف صندوقا بقيمة 100 مليار يورو (108 مليارات دولار) لمدة خمس سنوات.
كما أنه يضغط لجعل «الناتو» منظمة منخرطة بشكل مباشر أكثر في تنسيق عمليات تسليم الأسلحة، وهو أمر رفض الحلف القيام به حتى اللحظة خشية تسببه بجره نحو حرب مع روسيا.
وأعطت بلدان «الناتو» الضوء الأخضر للمضي قدما بالخطة الأربعاء لكن مازالت هناك العديد من التساؤلات بشأن الطريقة التي يمكن أن يتم من خلالها التمويل وإلى أي حد سيكون الحلف مستعدا للعمل على تحديد تفاصيله قبل قمة مرتقبة بواشنطن في يوليو.

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