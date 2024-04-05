22 % نسبة التغيير في مجلس 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) فريق عمل «الأنباء»
بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024 عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه.
وأسفرت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات أمة 2024 عن تصدر النائب أسامة الزيد في الدائرة الأولى بـ 4936 صوتاً، فيما جاء أولا في الدائرة الثانية النائب مرزوق الغانم بـ 8295 صوتاً، وجاء النائب د.عبدالكريم الكندري في صدارة الفائزين في الدائرة الثالثة بـ 9428 صوتا، وحلّ في المركز الأول في الدائرة الرابعة النائب شعيب المويزري بـ ١٥٦٦٣ صوتا، فيما جاء في صدارة الدائرة الخامسة النائب فهد فلاح بن جامع بـ 16469 صوتا.
فيما احتفظت النائبة د.جنان بوشهري بمقعدها في الدائرة الثالثة بعد ان حصدت ٤٩٧٦ صوتا وحلت بالمركز التاسع.وجاءت نسبة التغيير في مجلس 2024 مقارنة بالمجلس السابق 22%، حيث دخل مجلس 2024 ثمانية نواب جدد وعاد ٣ نواب من مجالس سابقة، وجاءت نسبة اقتراع الناخبين 62.1% وفق ما أعلنته وزارة الإعلام.
8 نواب جدد
شهدت نتائج انتخابات مجلس 2024 للفصل التشريعي الـ 18 دخول 8 نواب جدد، وهم: محمد جوهر حيات وباسل البحراني ود.بدر الداهوم ود.محمد الداهوم ونواف العازمي وأنور الفكر ومتعب الجلال ود.محمد مساعد الدوسري.
3 نواب عادوا
عاد 3 نواب من مجالس سابقة في انتخابات 2024، وهم: صالح عاشور وأحمد الفضل ود.عبيد الوسمي.
نواب استمروا
احتفظ 39 نائباً بمقاعدهم في مجلس 2024، وهم:
الأولى: أسامة الزيد - عبدالله المضف - أحمد لاري - عيسى الكندري - خالد الطمار - د.عادل الدمخي.
الثانية: مرزوق الغانم - شعيب شعبان - عبدالوهاب العيسى - د.فلاح الهاجري - محمد المطير - بدر نشمي - عبدالله الأنبعي - د.بدر الملا - فهد المسعود.
الثالثة: د.عبدالكريم الكندري - د.عبدالعزيز الصقعبي - مهلهل المضف - فارس العتيبي - أحمد السعدون - جراح الفوزان - مهند الساير - د.جنان بوشهري - حمد العبيد.
الرابعة: شعيب المويزري - محمد الرقيب - د.مبارك الطشه - بدر سيار - سعد الخنفور - فايز الجمهور - مبارك الحجرف - محمد هايف.
الخامسة: فهد فلاح بن جامع - حمدان العازمي- سعود العصفور- هاني شمس- د.عبدالهادي العجمي- خالد المونس - ماجد المطيري.
نواب اعتذروا
اعتذر عن عدم خوض انتخابات مجلس الأمة 2024 النائبان أسامة الشاهين ود.حسن جوهر من الدائرة الأولى.
نواب لم يحالفهم الحظ
أسفرت نتائج الانتخابات، عن عدم فوز 7 نواب في الدوائر الخمس، وهم: حمد المدلج - د.حمد المطر - حمد العليان - عبدالله فهاد - متعب الرثعان - د.محمد الحويلة - د.محمد المهان.
عساكم عالقوة
جهود مقدّرة تستوجب تقديم الشكر لكل الوزارات والجهات التي شاركت في الإعداد والتنظيم للعرس الديموقراطي لانتخابات مجلس الأمة 2024، والذي عاشته الكويت يومي الخميس والجمعة، والتي أجريت للمرة الثانية في شهر رمضان المبارك.
شكرا لرجال «الداخلية» في المرور والدوريات والمباحث الجنائية وأمن الدولة والعلاقات العامة، وشكرا لرجال الحرس الوطني، والقضاة والمستشارين ووكلاء النيابة والعاملين في وزارة العدل لجهودهم الكبيرة. وكل الشكر للمحافظين ووزير الإعلام وقطاع الأخبار والبرامج السياسية والعاملين في التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء الكويتية «كونا».
والشكر موصول لجمعية الصحافيين والجهات المراقبة للانتخابات ولرجال الصحة وقوة الإطفاء العام والبلدية و«التربية»، التي أسهمت في تجهيز المدارس واللجان الانتخابية. والشكر موصول للمتطوعين والهلال الأحمر الكويتي، وكل من ساهم في إنجاح اليوم الانتخابي.. وعساكم عالقوة.
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