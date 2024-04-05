22 % نسبة التغيير في مجلس 2024

MENAFN - Al-Anbaa) فريق عمل «الأنباء»بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024 عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه.وأسفرت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات أمة 2024 عن تصدر النائب أسامة الزيد في الدائرة الأولى بـ 4936 صوتاً، فيما جاء أولا في الدائرة الثانية النائب مرزوق الغانم بـ 8295 صوتاً، وجاء النائب د.عبدالكريم الكندري في صدارة الفائزين في الدائرة الثالثة بـ 9428 صوتا، وحلّ في المركز الأول في الدائرة الرابعة النائب شعيب المويزري بـ ١٥٦٦٣ صوتا، فيما جاء في صدارة الدائرة الخامسة النائب فهد فلاح بن جامع بـ 16469 صوتا.فيما احتفظت النائبة د.جنان بوشهري بمقعدها في الدائرة الثالثة بعد ان حصدت ٤٩٧٦ صوتا وحلت بالمركز التاسع.وجاءت نسبة التغيير في مجلس 2024 مقارنة بالمجلس السابق 22%، حيث دخل مجلس 2024 ثمانية نواب جدد وعاد ٣ نواب من مجالس سابقة، وجاءت نسبة اقتراع الناخبين 62.1% وفق ما أعلنته وزارة الإعلام.8 نواب جددشهدت نتائج انتخابات مجلس 2024 للفصل التشريعي الـ 18 دخول 8 نواب جدد، وهم: محمد جوهر حيات وباسل البحراني ود.بدر الداهوم ود.محمد الداهوم ونواف العازمي وأنور الفكر ومتعب الجلال ود.محمد مساعد الدوسري.3 نواب عادواعاد 3 نواب من مجالس سابقة في انتخابات 2024، وهم: صالح عاشور وأحمد الفضل ود.عبيد الوسمي.



نواب استمروا



احتفظ 39 نائباً بمقاعدهم في مجلس 2024، وهم:

الأولى: أسامة الزيد - عبدالله المضف - أحمد لاري - عيسى الكندري - خالد الطمار - د.عادل الدمخي.

الثانية: مرزوق الغانم - شعيب شعبان - عبدالوهاب العيسى - د.فلاح الهاجري - محمد المطير - بدر نشمي - عبدالله الأنبعي - د.بدر الملا - فهد المسعود.

الثالثة: د.عبدالكريم الكندري - د.عبدالعزيز الصقعبي - مهلهل المضف - فارس العتيبي - أحمد السعدون - جراح الفوزان - مهند الساير - د.جنان بوشهري - حمد العبيد.

الرابعة: شعيب المويزري - محمد الرقيب - د.مبارك الطشه - بدر سيار - سعد الخنفور - فايز الجمهور - مبارك الحجرف - محمد هايف.

الخامسة: فهد فلاح بن جامع - حمدان العازمي- سعود العصفور- هاني شمس- د.عبدالهادي العجمي- خالد المونس - ماجد المطيري.

نواب اعتذروا

اعتذر عن عدم خوض انتخابات مجلس الأمة 2024 النائبان أسامة الشاهين ود.حسن جوهر من الدائرة الأولى.

نواب لم يحالفهم الحظ

أسفرت نتائج الانتخابات، عن عدم فوز 7 نواب في الدوائر الخمس، وهم: حمد المدلج - د.حمد المطر - حمد العليان - عبدالله فهاد - متعب الرثعان - د.محمد الحويلة - د.محمد المهان.

عساكم عالقوة

جهود مقدّرة تستوجب تقديم الشكر لكل الوزارات والجهات التي شاركت في الإعداد والتنظيم للعرس الديموقراطي لانتخابات مجلس الأمة 2024، والذي عاشته الكويت يومي الخميس والجمعة، والتي أجريت للمرة الثانية في شهر رمضان المبارك.

شكرا لرجال «الداخلية» في المرور والدوريات والمباحث الجنائية وأمن الدولة والعلاقات العامة، وشكرا لرجال الحرس الوطني، والقضاة والمستشارين ووكلاء النيابة والعاملين في وزارة العدل لجهودهم الكبيرة. وكل الشكر للمحافظين ووزير الإعلام وقطاع الأخبار والبرامج السياسية والعاملين في التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء الكويتية «كونا».

والشكر موصول لجمعية الصحافيين والجهات المراقبة للانتخابات ولرجال الصحة وقوة الإطفاء العام والبلدية و«التربية»، التي أسهمت في تجهيز المدارس واللجان الانتخابية. والشكر موصول للمتطوعين والهلال الأحمر الكويتي، وكل من ساهم في إنجاح اليوم الانتخابي.. وعساكم عالقوة.