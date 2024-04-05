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وكيل ((الشؤون)) يدعو إلى المشاركة في حملة ((فزعتكم فرحة لهم)) لسداد ديون الغارمين

4/5/2024 4:30:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري المطيري الجمعيات التعاونية والخيرية والمبرات وكافة الجهات والأفراد للمشاركة في حملة (فزعتكم فرحة لهم) التي تجسد قيم الخير والعطاء.
وقال المطيري في تصريح لـ (كونا) ان هذا ما جبل عليه أهل الكويت من فزعة لمساعدة المحتاجين وتفريج كربة الأسر الكويتية في هذه الأيام الطيبة من شهر رمضان المبارك.
وأضاف انه يتم التنسيق مع العديد من الجهات بشأن حملة (فزعتكم فرحة لهم)، وسيتم توجيه الحصيلة النهائية للتبرعات لصالح سداد ديون الغارمـين (الذين عليهم ديون أو غرامات) وذلك فق القـــواعد المقررة متوقعا أن تتجاوز الحصيلة النهائية للحملة 10 ملايين دينار.

MENAFN05042024000130011022ID1108062522

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