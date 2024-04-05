وكيل ((الشؤون)) يدعو إلى المشاركة في حملة ((فزعتكم فرحة لهم)) لسداد ديون الغارمين

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري المطيري الجمعيات التعاونية والخيرية والمبرات وكافة الجهات والأفراد للمشاركة في حملة (فزعتكم فرحة لهم) التي تجسد قيم الخير والعطاء.
وقال المطيري في تصريح لـ (كونا) ان هذا ما جبل عليه أهل الكويت من فزعة لمساعدة المحتاجين وتفريج كربة الأسر الكويتية في هذه الأيام الطيبة من شهر رمضان المبارك.
وأضاف انه يتم التنسيق مع العديد من الجهات بشأن حملة (فزعتكم فرحة لهم)، وسيتم توجيه الحصيلة النهائية للتبرعات لصالح سداد ديون الغارمـين (الذين عليهم ديون أو غرامات) وذلك فق القـــواعد المقررة متوقعا أن تتجاوز الحصيلة النهائية للحملة 10 ملايين دينار.
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