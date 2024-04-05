وزير الخارجية التقى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية

وزير الخارجية التقى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية
التاريخ
4/5/2024 4:30:36 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية محمد العجيري. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اللقاء بحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وأوجه التعاون بين دولة الكويت وجامعة الدول العربية.
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