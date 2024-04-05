Friday, 05 April 2024 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية التقى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية

4/5/2024 4:30:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية محمد العجيري. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اللقاء بحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وأوجه التعاون بين دولة الكويت وجامعة الدول العربية.

MENAFN05042024000130011022ID1108062521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث