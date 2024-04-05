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سفير المكسيك: الكويت منارة للتعاطف والعمل الخيري في المجتمع الدولي

4/5/2024 4:30:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم سفير المكسيك لدى البلاد ادوارد بينيا هالر، إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وحكومة الكويت والشعب الكويتي الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنيا للشعب الكويتي الصديق مزيدا من الازدهار والاستقرار.
وقال السفير المكسيكي ان الكويت تعد منارة للتعاطف والعمل الخيري في المجتمع الدولي، حيث تمتد أيديها بالكرم إلى نحو 150 دولة حول العالم، دون السعي إلى الحصول على أي مقابل.
وقد ترسخت على مدى عقود تلك المساعي النبيلة والخيرية لهذه الدولة، والتي تعود أصولها النبيلة إلى ميثاق الشرف لسكان الصحراء، مما يجسد روح الإيثار والتعاضد.
وأضاف أن مساهمات الكويت تتنوع ذات التأثير الكبير، وتتراوح بين الإغاثة عند وقوع الكوارث ومشروعات الرعاية الصحية، مرورا بالبرامج التعليمية وتطوير البنية التحتية، ليستفيد منها البشر عبر القارات.
وهذا الالتزام الذي لا يضاهى في مساعدة المحتاجين، بصرف النظر عن الحدود الجغرافية أو الاختلافات الثقافية، يعكس عمق إصرار الكويت على تعزيز التكافل والسلام العالمي.
وحيث إن العالم يواجه تحديات متزايدة، فإن جهود العمل الخيري الذي تقوم به الكويت تبرز كرمز مضيء لتشهد بما يمكن تحقيقه عندما تضع الأمم التعاطف والتعاون المتبادل في مقدمة أولوياتها، وللكويت مواقف بارزة في التعاطف والتكافل، لها أصولها في الأعراف الصحراوية لدى العرب منذ قديم الأزمان.
وأضاف: تعد جهود الكويت الإنسانية على المستوى العالمي والتي يعززها الالتزام بالعمل الخيري والمساعدة الإنسانية، كحجر أساس لعلاقاتها الخارجية، مما يعكس عمق الالتزام بتعزيز الرفاهية على مستوى العالم.
وهذا الالتزام ينعكس بصورة جلية في مشاركتها مع دول مثل المكسيك، حيث كان للمبادرات الخيرية للكويت أثر كبير في مجال العمل الإنساني. وبعيدا عن الدعم الثنائي، يمتد الطيف العريض للمساعي الإنسانية للكويت عبر العديد من الدول، ويتطرق إلى التحديات المختلفة من الإغاثة أثناء الكوارث إلى مشروعات التنمية المستدامة.
ويتسم أسلوب الكويت بالاعتقاد الراسخ والإيمان العميق بمبادئ الكرم والإنسانية، مع تحديد أولويات تقديم المساعدات دون انتظار أي مردود. وتمتد مساهماتها من الرعاية الصحية والتعليم إلى الاستجابة لحالات الطوارئ وتطوير البنية التحتية، وليس مجرد تخفيف الضغوط الراهنة، ولكن أيضا إرساء العمل على الأرض لتحقيق الصمود والرفاهية على المدى الطويل.
ومن خلال القيام بذلك، لا تقوم الكويت بتعزيز وضعها كجهة رائدة في العمل الخيري على المستوى العالمي فحسب، بل أيضا تعد مصدر إلهام لرؤية لعالم يتجاوز فيه التعاطف والتكافل كل الحدود.

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