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((الهلال الأحمر)) تبدأ المرحلة الثانية من توزيع آلاف الطرود الغذائية على النازحين الفلسطينيين

4/5/2024 4:30:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت جمعية الهلال الأحمر المرحلة الثانية لمساعدة النازحين الفلسطينيين بتوزيع آلاف الطرود الغذائية عبر مؤسسة «وافا للتنمية وبناء القدرات» في فلسطين.
وقال المدير العام للمؤسسة محسن العطاونة لـ «كونا» إنه جرى البدء في توزيع الآف الطرود الغذائية على النازحين الفلسطينيين التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي كمساعدة عاجلة للشعب الفلسطيني، وسيستمر التوزيع حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأضاف العطاونة أن الهلال الأحمر الكويتي يواصل توزيع الوجبات الساخنة على النازحين الفلسطينيين إضافة إلى توزيعها على الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات لسد حاجتها وتعزيز صمودها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي قد بدأت المرحلة الأولى نهاية مارس الماضي، وتضمنت توزيع 60 ألف وجبة ساخنة على النازحين.

MENAFN05042024000130011022ID1108062518

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