((الهلال الأحمر)) تبدأ المرحلة الثانية من توزيع آلاف الطرود الغذائية على النازحين الفلسطينيين

(MENAFN
- Al-Anbaa) بدأت جمعية الهلال الأحمر المرحلة الثانية لمساعدة النازحين الفلسطينيين بتوزيع آلاف الطرود الغذائية عبر مؤسسة «وافا للتنمية وبناء القدرات» في فلسطين.
وقال المدير العام للمؤسسة محسن العطاونة لـ «كونا» إنه جرى البدء في توزيع الآف الطرود الغذائية على النازحين الفلسطينيين التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي كمساعدة عاجلة للشعب الفلسطيني، وسيستمر التوزيع حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأضاف العطاونة أن الهلال الأحمر الكويتي يواصل توزيع الوجبات الساخنة على النازحين الفلسطينيين إضافة إلى توزيعها على الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات لسد حاجتها وتعزيز صمودها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي قد بدأت المرحلة الأولى نهاية مارس الماضي، وتضمنت توزيع 60 ألف وجبة ساخنة على النازحين.
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