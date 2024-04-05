جموع المصلين توافدوا على المساجد في ليلة 25 التماساً لليلة القدر

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- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
في أجواء إيمانية وروحانية متميزة وفي ليلة 25 رمضان، اكتست مساجد الكويت بحلة أكثر بهاء وجمالا بتوافد أعداد غفيرة من المصلين والمتهجدين في تلك الليلة المباركة التماسا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ففي مسجد الدولة الكبير، توافدت أعداد كبيرة فاقت الـ 18 ألف مصل في ليلة 25 رمضان 1445هـ، حيث بلغ عدد المصلين رجال 12000 مصل، بينما بلغ عدد المصليات من النساء 6000 مصلية.
وأمَّ المصلين في تلك الليلة المباركة القارئ مشاري العفاسي في الركعات الأربع الأولى، بينما أمَّ المصلين في الركعات الأربع الأخيرة والوتر القارئ بدر العلي.
وألقى خطبة الوعظ د.عادل المطيرات الذي تحدث عن فضل الاستقامة، حيث أشار إلى قوله تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خلدين فيها جزاء بما كانوا يعملون).
وأكد د.المطيرات ان هؤلاء استحقوا دخول الجنة خالدين فيها لأنهم حققوا أمرين عظيمين هما: «قالوا ربنا الله» ثم «استقاموا».
وشدد على الاستقامة وهي سلوك الطريق المستقيم، وهو الذي يقود الإنسان إلى دخول الجنة، ونحن ندعو الله في كل صلاة «اهدنا الصراط المستقيم»، فهذه الاستقامة تحقق السعادة في الدنيا والآخرة.
مسجد بلال بن رباح
في مسجد بلال بن رباح ازدان المسجد بالحضور الحاشد والتنظيم الرائع، حيث امتلأ المسجد عن آخره بالحضور الكبير الذي ملأ القاعات الـ 6 الملحقة به وسط انسيابية كبيرة في تنظيم دخول وخروج تلك الحشود الكبيرة.
وحرصت اللجنة العليا المنظمة على توفير كل الاستعدادات لتسهيل أمور المصلين سواء بتوفير سيارات «غولف» بأعداد كبيرة لنقل جموع المصلين من الساحات المتعددة المخصصة لمواقف السيارات من المسجد والعكس.
ويتميز مسجد بلال أيضا بكرم الضيافة، حيث يتوافد جموع المصلين والمصليات بعد الصلاة على الضيافة المتعددة من المشروبات الساخنة والباردة والتمور وغيرها خارج المسجد.
مساجد الفروانية
وفي ليلة 25 رمضان ووسط أجواء رمضانية وإيمانية، استقبل مدير إدارة مساجد الفروانية سعود المطيري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري والوكيل المساعد لشؤون المساجد م.بدر العتيبي، وذلك ضمن الزيارات والجولات الميدانية للمراكز الرمضانية في المحافظات المختلفة.
وكانت الزيارة في تلك الليلة المباركة لمسجد زبن يوسف الزبن بمنطقة عبدالله المبارك، حيث أثنى وكيل الوزارة على الاستعدادات والتجهيزات من قبل فريق إدارة مساجد الفروانية في تهيئة مركز الزبن الرمضاني لخدمة المصلين.
وقام وكيل وزارة الأوقاف والوكيل المساعد لقطاع المساجد بجولة تفقدية لكل مكونات المسجد، حيث قام مدير إدارة مساجد الفروانية سعود المطيري بشرح طبيعة الخدمات التي تقدمها الإدارة وكذلك الأنشطة الثقافية والإيمانية من محاضرات وندوات ودروس وعظية ومسابقات قرآنية يقدمها مركز الزبن لجمهور المصلين.
وأكد المطيري جاهزية المراكز الرمضانية بمساجد الفروانية لتقديم كل الرعاية وسبل الراحة للمصلين من ناحية اعمال الصيانة والنظافة والمتابعة الدورية للمراكز الرمضانية.
وأشار المطيري الى أن إدارة مساجد الفروانية أنهت كل الاستعدادات والتجهيزات لمصليات العيد، وقد تم اختيار 9 مصليات للعيد بالمحافظة.
إدارات متميزة
من جانبه، أكد وكيل الأوقاف المساعد لشؤون المساجد م.بدر العتيبي، أن إدارة مساجد الفروانية من الادارات المتميزة والمشهود لها بالكفاءة في تقديم الخدمات لجمهور المصلين بجميع مساجدها. وفي نهاية الزيارة شكر وكيل الأوقاف د.بدر المطيري كل فريق العمل بالمراكز الرمضانية في محافظة الفروانية، وأثنى على الجهود المبذولة من رجال وزارة الداخلية والدفاع المدني ورجال وزارة الصحة في خدمة بيوت الله.
مساجد العاصمة
في ليلة إيمانية وحضور كثيف أدى آلاف المصلين صلاة القيام في الليلة الخامسة والعشرين من رمضان في مراكز العاصمة الرمضانية الخمسة
الموزعة بمناطق محافظة العاصمة. وقال المشرف العام للمراكـــز الرمضانية بمحافظة العاصمة مدير مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري: هدفنا أن نصل إلى الريادة في تهيئة المساجد وتوفير كل سبل الراحة للمصلين من خلال توفير السجاد والضيافة من المشروبات الباردة والساخنة في ظل الازدحام الشديد الذي يوافق ليلة وترية، والذي أعددنا له الإمكانيات ووفرناها لجعل المركز منارة إشعاع، حيث زدنا من عدد الفرش الخارجي بجميع ساحات المسجد. ووجه المطيري الشكر لرجال وزارة الداخلية على تعاونهم بضبط الأمن في مداخل ومخارج المركز الرمضاني.
كما شكر إدارة الطوارئ الطبية لتوفيرهم عددا من سيارات الإسعاف لأي طارئ قد يحدث أثناء الصلاة، وأثنى على جهود فريق العمل لدورهم البناء بإنجاح المراكز الرمضانية في محافظة العاصمة.
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