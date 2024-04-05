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جموع المصلين توافدوا على المساجد في ليلة 25 التماساً لليلة القدر

4/5/2024 4:30:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
في أجواء إيمانية وروحانية متميزة وفي ليلة 25 رمضان، اكتست مساجد الكويت بحلة أكثر بهاء وجمالا بتوافد أعداد غفيرة من المصلين والمتهجدين في تلك الليلة المباركة التماسا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ففي مسجد الدولة الكبير، توافدت أعداد كبيرة فاقت الـ 18 ألف مصل في ليلة 25 رمضان 1445هـ، حيث بلغ عدد المصلين رجال 12000 مصل، بينما بلغ عدد المصليات من النساء 6000 مصلية.
وأمَّ المصلين في تلك الليلة المباركة القارئ مشاري العفاسي في الركعات الأربع الأولى، بينما أمَّ المصلين في الركعات الأربع الأخيرة والوتر القارئ بدر العلي.
وألقى خطبة الوعظ د.عادل المطيرات الذي تحدث عن فضل الاستقامة، حيث أشار إلى قوله تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خلدين فيها جزاء بما كانوا يعملون).
وأكد د.المطيرات ان هؤلاء استحقوا دخول الجنة خالدين فيها لأنهم حققوا أمرين عظيمين هما: «قالوا ربنا الله» ثم «استقاموا».
وشدد على الاستقامة وهي سلوك الطريق المستقيم، وهو الذي يقود الإنسان إلى دخول الجنة، ونحن ندعو الله في كل صلاة «اهدنا الصراط المستقيم»، فهذه الاستقامة تحقق السعادة في الدنيا والآخرة.
مسجد بلال بن رباح
في مسجد بلال بن رباح ازدان المسجد بالحضور الحاشد والتنظيم الرائع، حيث امتلأ المسجد عن آخره بالحضور الكبير الذي ملأ القاعات الـ 6 الملحقة به وسط انسيابية كبيرة في تنظيم دخول وخروج تلك الحشود الكبيرة.
وحرصت اللجنة العليا المنظمة على توفير كل الاستعدادات لتسهيل أمور المصلين سواء بتوفير سيارات «غولف» بأعداد كبيرة لنقل جموع المصلين من الساحات المتعددة المخصصة لمواقف السيارات من المسجد والعكس.
ويتميز مسجد بلال أيضا بكرم الضيافة، حيث يتوافد جموع المصلين والمصليات بعد الصلاة على الضيافة المتعددة من المشروبات الساخنة والباردة والتمور وغيرها خارج المسجد.
مساجد الفروانية
وفي ليلة 25 رمضان ووسط أجواء رمضانية وإيمانية، استقبل مدير إدارة مساجد الفروانية سعود المطيري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري والوكيل المساعد لشؤون المساجد م.بدر العتيبي، وذلك ضمن الزيارات والجولات الميدانية للمراكز الرمضانية في المحافظات المختلفة.
وكانت الزيارة في تلك الليلة المباركة لمسجد زبن يوسف الزبن بمنطقة عبدالله المبارك، حيث أثنى وكيل الوزارة على الاستعدادات والتجهيزات من قبل فريق إدارة مساجد الفروانية في تهيئة مركز الزبن الرمضاني لخدمة المصلين.
وقام وكيل وزارة الأوقاف والوكيل المساعد لقطاع المساجد بجولة تفقدية لكل مكونات المسجد، حيث قام مدير إدارة مساجد الفروانية سعود المطيري بشرح طبيعة الخدمات التي تقدمها الإدارة وكذلك الأنشطة الثقافية والإيمانية من محاضرات وندوات ودروس وعظية ومسابقات قرآنية يقدمها مركز الزبن لجمهور المصلين.
وأكد المطيري جاهزية المراكز الرمضانية بمساجد الفروانية لتقديم كل الرعاية وسبل الراحة للمصلين من ناحية اعمال الصيانة والنظافة والمتابعة الدورية للمراكز الرمضانية.
وأشار المطيري الى أن إدارة مساجد الفروانية أنهت كل الاستعدادات والتجهيزات لمصليات العيد، وقد تم اختيار 9 مصليات للعيد بالمحافظة.
إدارات متميزة
من جانبه، أكد وكيل الأوقاف المساعد لشؤون المساجد م.بدر العتيبي، أن إدارة مساجد الفروانية من الادارات المتميزة والمشهود لها بالكفاءة في تقديم الخدمات لجمهور المصلين بجميع مساجدها. وفي نهاية الزيارة شكر وكيل الأوقاف د.بدر المطيري كل فريق العمل بالمراكز الرمضانية في محافظة الفروانية، وأثنى على الجهود المبذولة من رجال وزارة الداخلية والدفاع المدني ورجال وزارة الصحة في خدمة بيوت الله.
مساجد العاصمة
في ليلة إيمانية وحضور كثيف أدى آلاف المصلين صلاة القيام في الليلة الخامسة والعشرين من رمضان في مراكز العاصمة الرمضانية الخمسة
الموزعة بمناطق محافظة العاصمة. وقال المشرف العام للمراكـــز الرمضانية بمحافظة العاصمة مدير مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري: هدفنا أن نصل إلى الريادة في تهيئة المساجد وتوفير كل سبل الراحة للمصلين من خلال توفير السجاد والضيافة من المشروبات الباردة والساخنة في ظل الازدحام الشديد الذي يوافق ليلة وترية، والذي أعددنا له الإمكانيات ووفرناها لجعل المركز منارة إشعاع، حيث زدنا من عدد الفرش الخارجي بجميع ساحات المسجد. ووجه المطيري الشكر لرجال وزارة الداخلية على تعاونهم بضبط الأمن في مداخل ومخارج المركز الرمضاني.
كما شكر إدارة الطوارئ الطبية لتوفيرهم عددا من سيارات الإسعاف لأي طارئ قد يحدث أثناء الصلاة، وأثنى على جهود فريق العمل لدورهم البناء بإنجاح المراكز الرمضانية في محافظة العاصمة.

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