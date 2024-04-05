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الهيئة الخيرية الإسلامية تستقبل زكاة الفطر لدعم أهل فلسطين واليمن وسورية

4/5/2024 4:30:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استقبال زكاة الفطر عبر موقعها الالكتروني ، وجميع مراكزها الإيرادية المنتشرة في المحافظات، لتوجيهها إلى الفئات الأشد احتياجا في فلسطين واليمن وسورية جراء أوضاعهم الإنسانية بالغة الصعوبة، مقدرة قيمتها بدينار واحد عن كل فرد مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى.
وقال رئيس مكتب هيئة الرقابة الشرعية بالهيئة الخيرية علي الكليب في تصريح صحافي إنه من الجائز اخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطر العينية حسب فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والهيئة الشرعية لبيت الزكاة والندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة، لافتا إلى أن هذا التقدير ليس ثابتا بل قد يختلف من عام إلى عام ومن بلد إلى بلد بحسب غلاء الأقوات ورخصها.
وأضاف ان زكاة الفطر تسمى زكاة البدن تمييزا لها عن زكاة المال، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ويخرجها المسلم الذي يكون لديه عند وجوبها ما يزيد على قوته وقوت عياله الذين تلزمهم نفقتهم زائدة عن مسكنه ومتاعه وحاجاته الأصلية لليلة العيد ويومه، عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده، ووالديه إن كان يعولهما، ولا تلزمه فطرة خدمه أو من كفله يتيما كان أو طالب علم، وان تبرع بفطرتهم مع إذنهم جاز، ولا تلزم فطرة الجنين، ما لم يولد قبل غروب الشمس لآخر يوم من رمضان.
وأوضح الشيخ الكليب أن زكـاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ومن السنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان، لافتا إلى أن المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع نبوي مما يعد قوتا يتقوت به كالأرز والقمح والتمر والذرة والدقيق والاقط (الحليب المجفف) البودرة، والجبن واللحوم سواء كانت معلبة أم غير معلبة والصاع مكيال يتسع لما مقداره 2.5 كيلو غرام من الأرز تقريبا وأردف الكليب قائلا: يجوز أن تنقل زكاة الفطر إلى بلد آخر فيه من هم أحوج من أهل البلد كأهل غزة وسورية واليمن، وكذلك يجوز نقلها لمناطق النزاعات والكوارث والمجاعات ولأقرباء المزكي من الفقراء والمساكين.
وأكد أن مصرف زكاة الفطر هو نفسه مصرف زكاة المال، وأن الفقراء والمساكين هم أولى الناس بها، لأن المقصود إغناؤهم بها في ذلك اليوم خاصة، ولا يجوز إعطاؤها وغيرها من الزكاة إلى الآباء والأمهات، وإن علو، ولا إلى الأبناء وإن نزلوا، ولا إلى الزوجات، ولا إلى الأغنياء والقادرين على الكسب ولا إلى غير
المسلم.

MENAFN05042024000130011022ID1108062515

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