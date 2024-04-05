((قوى القادسية)) يحرز كأس التفوق

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
توج فريق ألعاب القوى بنادي القادسية بكأس التفوق العام للعبة للعام الرابع على التوالي، بعدما جمع 2360 نقطة، متقدما على كاظمة الثاني بـ2172 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى الساحل الذي جمع 1188 نقطة، والكويت الرابع بـ 1156 نقطة.
وجاء فوز القادسية بكأس التفوق العالم لألعاب القوى في نهاية موسم 2023-2024، الذي اختتم ببطولة كأس الاتحاد لفئتي العمومي والناشئين على ميدان ومضمار أحمد الرشدان بكيفان، حيث توج الفائزين رئيس مجلس إدارة الاتحاد أحمد المسيلم، وأمين السر العام حسين عباس، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأبدى مدير ألعاب القوى بالقادسية ماضي المطيري سعادته واعتزازه بالإنجاز الذي حققه لاعبو الفريق وسيطرتهم على معظم بطولات الموسم، وقال: «امتلكنا درع التفوق العام للعبة، وهذا ليس بغريب على اللاعبين الأبطال، والجهازين الفني، والإداري، ونأمل المحافظة على الإنجاز في المواسم المقبلة، عبر مزيد من العطاء، ولحصد ألقاب أخرى المستويين المحلي والخارجي»، مضيفا أن «قوى الأصفر» تنتظره مشاركات خارجية عربية وآسيوية، مضيفا: «نسعى للمشاركة في البطولة العربية للأندية، وكذلك بطولة غرب آسيا، بالإضافة إلى البطولات الدولية».
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