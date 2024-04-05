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((قوى القادسية)) يحرز كأس التفوق

4/5/2024 4:30:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
توج فريق ألعاب القوى بنادي القادسية بكأس التفوق العام للعبة للعام الرابع على التوالي، بعدما جمع 2360 نقطة، متقدما على كاظمة الثاني بـ2172 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى الساحل الذي جمع 1188 نقطة، والكويت الرابع بـ 1156 نقطة.
وجاء فوز القادسية بكأس التفوق العالم لألعاب القوى في نهاية موسم 2023-2024، الذي اختتم ببطولة كأس الاتحاد لفئتي العمومي والناشئين على ميدان ومضمار أحمد الرشدان بكيفان، حيث توج الفائزين رئيس مجلس إدارة الاتحاد أحمد المسيلم، وأمين السر العام حسين عباس، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأبدى مدير ألعاب القوى بالقادسية ماضي المطيري سعادته واعتزازه بالإنجاز الذي حققه لاعبو الفريق وسيطرتهم على معظم بطولات الموسم، وقال: «امتلكنا درع التفوق العام للعبة، وهذا ليس بغريب على اللاعبين الأبطال، والجهازين الفني، والإداري، ونأمل المحافظة على الإنجاز في المواسم المقبلة، عبر مزيد من العطاء، ولحصد ألقاب أخرى المستويين المحلي والخارجي»، مضيفا أن «قوى الأصفر» تنتظره مشاركات خارجية عربية وآسيوية، مضيفا: «نسعى للمشاركة في البطولة العربية للأندية، وكذلك بطولة غرب آسيا، بالإضافة إلى البطولات الدولية».

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