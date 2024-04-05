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كاظمة لتعزيز صدارة ((الهبوط)) على حساب خيطان غداً

4/5/2024 4:30:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يسعى كاظمة المتصدر بـ 23 نقطة، إلى تعزيز صدارته لمجموعة الهبوط في دوري زين للدرجة الممتازة عندما يستضيف على ستاد «الصداقة والسلام» صاحب وصافة الترتيب فريق خيطان صاحب الـ 15 نقطة نقاط في الـ 9 مساء غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لـ «مجموعة الهبوط»، التي تشهد مواجهة ثانية، حيث يحل الجهراء رابع الترتيب برصيد 8 نقاط ضيفا على نظيره الشباب ثالث الترتيب بـ 14 نقطة في التوقيت نفسه في لقاء يسعى المستضيف الخروج من تبعات خسارته من خيطان 0-1 الأسبوع الماضي، فيما يأمل «الجهراوية» بفوز يحيي الآمال الضعيفة في البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز الموسم المقبل.
وستكون الأنظار مسلطة على لقاء المتصدر ووصيفه، حيث يخوض كاظمة مواجهة تعني الكثير لمدربه محمد دهيليس، الذي يجد نفسه في موسمه الأول مع «البرتقالي» بموقع لا يتناسب وطموحات الفريق الكبيرة، وعليه فإن المدرب الوطني يسعى في أسرع وقت ممكن للخروج من حسابات «الهبوط والبقاء»، لطمأنة جماهيره والإدارة على حد سواء، متسلحا بعدد من العناصر المتميزة، من بينهم الحارس حسين كنكوني، حمد حربي، عبدالله الجزاف، وبندر بورسلي، بالإضافة إلى المحترفين الأردني أحمد عرسان، والجزائري رضا بنشا، والنيجيري أوبيمي بنجامين تيدي، فيما يعول مدرب خيطان الروماني فلورين ماتروك على الحالة المعنوية العالية التي يعيشها فريقه بعد الفوز المهم على الشباب 1-0 في الجولة الأولى لـ «مجموعة الهبوط»، لمفاجأة «البرتقالي» وتقليص الفارق بينهما إلى 5 نقاط فقط، والابتعاد أكثر عن مطارده الشباب، معتمدا على الحارس علي فاضل، والمصري محمد عنتر، سعد المطيري، محمد عبيد، يعقوب الطراروة، والثلاثي البرازيلي، المدافعان فيكتور فيليبي دي سوزا، وجوناثان بيريرا سيلفا، والمهاجم يلنغتون كارفالهو.
وتقام مباريات «مجموعة الهبوط» بنظام الدوري من دورين ذهابا وإيابا، ويستمر الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري الممتاز الموسم المقبل، فيما يهبط الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى دوري الدرجة الأولى.

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