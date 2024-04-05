كاظمة لتعزيز صدارة ((الهبوط)) على حساب خيطان غداً

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
يسعى كاظمة المتصدر بـ 23 نقطة، إلى تعزيز صدارته لمجموعة الهبوط في دوري زين للدرجة الممتازة عندما يستضيف على ستاد «الصداقة والسلام» صاحب وصافة الترتيب فريق خيطان صاحب الـ 15 نقطة نقاط في الـ 9 مساء غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لـ «مجموعة الهبوط»، التي تشهد مواجهة ثانية، حيث يحل الجهراء رابع الترتيب برصيد 8 نقاط ضيفا على نظيره الشباب ثالث الترتيب بـ 14 نقطة في التوقيت نفسه في لقاء يسعى المستضيف الخروج من تبعات خسارته من خيطان 0-1 الأسبوع الماضي، فيما يأمل «الجهراوية» بفوز يحيي الآمال الضعيفة في البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز الموسم المقبل.
وستكون الأنظار مسلطة على لقاء المتصدر ووصيفه، حيث يخوض كاظمة مواجهة تعني الكثير لمدربه محمد دهيليس، الذي يجد نفسه في موسمه الأول مع «البرتقالي» بموقع لا يتناسب وطموحات الفريق الكبيرة، وعليه فإن المدرب الوطني يسعى في أسرع وقت ممكن للخروج من حسابات «الهبوط والبقاء»، لطمأنة جماهيره والإدارة على حد سواء، متسلحا بعدد من العناصر المتميزة، من بينهم الحارس حسين كنكوني، حمد حربي، عبدالله الجزاف، وبندر بورسلي، بالإضافة إلى المحترفين الأردني أحمد عرسان، والجزائري رضا بنشا، والنيجيري أوبيمي بنجامين تيدي، فيما يعول مدرب خيطان الروماني فلورين ماتروك على الحالة المعنوية العالية التي يعيشها فريقه بعد الفوز المهم على الشباب 1-0 في الجولة الأولى لـ «مجموعة الهبوط»، لمفاجأة «البرتقالي» وتقليص الفارق بينهما إلى 5 نقاط فقط، والابتعاد أكثر عن مطارده الشباب، معتمدا على الحارس علي فاضل، والمصري محمد عنتر، سعد المطيري، محمد عبيد، يعقوب الطراروة، والثلاثي البرازيلي، المدافعان فيكتور فيليبي دي سوزا، وجوناثان بيريرا سيلفا، والمهاجم يلنغتون كارفالهو.
وتقام مباريات «مجموعة الهبوط» بنظام الدوري من دورين ذهابا وإيابا، ويستمر الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري الممتاز الموسم المقبل، فيما يهبط الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى دوري الدرجة الأولى.
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