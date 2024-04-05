مكافأة لاعبي اليرموك بعد الفوز على برقان

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
قال إداري فريق اليرموك يوسف العنزي إن مجلس إدارة النادي قرر صرف مكافأة 100 دينار لكل لاعب في الفريق بعد الفوز على برقان 3-1 في الجولة الـ 16 من دوري زين للدرجة الأولى، وذلك للأداء الذي قدموه خلال المباراة والروح القتالية ومواصلة ابتعادهم في الصدارة واقترابهم من التأهل إلى دوري زين الممتاز.
وأشار العنزي إلى أن «أبناء مشرف» قدموا مباراة كبيرة في مواجهة برقان، فبعد أن كان الفريق متأخرا بهدف عاد للمباراة وتمكن من قلب النتيجة إلى الفوز بثلاثية، مبينا أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة أن المباراة تعتبر مصيرية وحاسمة من أجل التأهل لـ «دوري الأضواء» الموسم المقبل ولا مجال للتفريط في أي نقطة، لذلك تدارك اللاعبون الأخطاء التي حدثت بالشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 1-1 ليتمكنوا من تسجيل هدفين بعد استغلال الفرص بصورة مثالية، لافتا إلى أن الفريق يبتعد حاليا بـ 5 نقاط عن التضامن الوصيف و9 نقاط عن الساحل الثالث، وبات بحاجة إلى نقطة واحدة من 3 مباريات لتحقيق هدف العودة إلى «الممتاز» من جديد.
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