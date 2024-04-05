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مكافأة لاعبي اليرموك بعد الفوز على برقان

4/5/2024 4:30:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
قال إداري فريق اليرموك يوسف العنزي إن مجلس إدارة النادي قرر صرف مكافأة 100 دينار لكل لاعب في الفريق بعد الفوز على برقان 3-1 في الجولة الـ 16 من دوري زين للدرجة الأولى، وذلك للأداء الذي قدموه خلال المباراة والروح القتالية ومواصلة ابتعادهم في الصدارة واقترابهم من التأهل إلى دوري زين الممتاز.
وأشار العنزي إلى أن «أبناء مشرف» قدموا مباراة كبيرة في مواجهة برقان، فبعد أن كان الفريق متأخرا بهدف عاد للمباراة وتمكن من قلب النتيجة إلى الفوز بثلاثية، مبينا أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة أن المباراة تعتبر مصيرية وحاسمة من أجل التأهل لـ «دوري الأضواء» الموسم المقبل ولا مجال للتفريط في أي نقطة، لذلك تدارك اللاعبون الأخطاء التي حدثت بالشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 1-1 ليتمكنوا من تسجيل هدفين بعد استغلال الفرص بصورة مثالية، لافتا إلى أن الفريق يبتعد حاليا بـ 5 نقاط عن التضامن الوصيف و9 نقاط عن الساحل الثالث، وبات بحاجة إلى نقطة واحدة من 3 مباريات لتحقيق هدف العودة إلى «الممتاز» من جديد.

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