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الإعلان عن قائمة ((الأولمبي)) المشاركة في كأس آسيا

4/5/2024 4:30:25 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
أعلن مدير المنتخب الأولمبي جراح العتيقي، أن وفد منتخبنا «الأولمبي» سيغادر الثلاثاء المقبل إلى قطر برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة جمال العتيبي استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في الدوحة بالفترة من 15 الجاري حتى 3 مايو المقبل.
وأوضح العتيقي أن مدرب «الأولمبي» البرتغالي إيميليو بيكسي اختار 25 لاعبا للقائمة الأولية، على أن يختار 23 لاعبا للقائمة النهائية قبل انطلاق البطولة بيوم واحد.
وضمت قائمة منتخبنا الأولمبي: طلال طارق القيسي وفهد زياد الفضلي وصالح فيصل المحطب ومنتصر سليمان العبد السلام وجراح نايف الهليلي ويوسف عبدالله الحقان وفيصل سمير الشطي وخالد وليد الفضلي وعبدالرحمن علي الديحاني وعبدالله حسين العنزي وسلمان سعود عبدالعزيز وبدر محمد المطيري وحسين علي أشكناني وعبدالرحمن فيصل الشرهان وعبدالرحمن فهد كميل وإبراهيم فهد كميل وسلطان طارق الفرج ومحسن فلاح غريب وعبدالرحمن سعد الفضلي ومهدي حسين دشتي ومعاذ محمد العنزي وحمد طلال الطويل وعبدالعزيز أسعد عبدالعزيز وعبدالرحمن عمير الرشيدي وعبدالرحمن عجاج العنزي.
وأشار إلى أن «الأزرق الأولمبي» سيباشر تدريباته على ملاعب جامعة قطر، متمنيا أن يقدم المنتخب مستويات مقنعة في البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ومتمنيا مساندة الجماهير للاعبين في البطولة.
ويلعب منتخبنا الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات أوزبكستان وماليزيا وفيتنام.
يذكر أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة ستتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، في حين يخوض المنتخب الحاصل على المركز الرابع ملحقا عالميا بمواجهة صاحب المركز الرابع في كأس أفريقيا تحت 23 عاما وهو منتخب غينيا.

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