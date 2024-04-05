الإعلان عن قائمة ((الأولمبي)) المشاركة في كأس آسيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
أعلن مدير المنتخب الأولمبي جراح العتيقي، أن وفد منتخبنا «الأولمبي» سيغادر الثلاثاء المقبل إلى قطر برئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة جمال العتيبي استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في الدوحة بالفترة من 15 الجاري حتى 3 مايو المقبل.
وأوضح العتيقي أن مدرب «الأولمبي» البرتغالي إيميليو بيكسي اختار 25 لاعبا للقائمة الأولية، على أن يختار 23 لاعبا للقائمة النهائية قبل انطلاق البطولة بيوم واحد.
وضمت قائمة منتخبنا الأولمبي: طلال طارق القيسي وفهد زياد الفضلي وصالح فيصل المحطب ومنتصر سليمان العبد السلام وجراح نايف الهليلي ويوسف عبدالله الحقان وفيصل سمير الشطي وخالد وليد الفضلي وعبدالرحمن علي الديحاني وعبدالله حسين العنزي وسلمان سعود عبدالعزيز وبدر محمد المطيري وحسين علي أشكناني وعبدالرحمن فيصل الشرهان وعبدالرحمن فهد كميل وإبراهيم فهد كميل وسلطان طارق الفرج ومحسن فلاح غريب وعبدالرحمن سعد الفضلي ومهدي حسين دشتي ومعاذ محمد العنزي وحمد طلال الطويل وعبدالعزيز أسعد عبدالعزيز وعبدالرحمن عمير الرشيدي وعبدالرحمن عجاج العنزي.
وأشار إلى أن «الأزرق الأولمبي» سيباشر تدريباته على ملاعب جامعة قطر، متمنيا أن يقدم المنتخب مستويات مقنعة في البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ومتمنيا مساندة الجماهير للاعبين في البطولة.
ويلعب منتخبنا الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات أوزبكستان وماليزيا وفيتنام.
يذكر أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة ستتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، في حين يخوض المنتخب الحاصل على المركز الرابع ملحقا عالميا بمواجهة صاحب المركز الرابع في كأس أفريقيا تحت 23 عاما وهو منتخب غينيا.
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