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الكويت لاستعادة صدارة ((السلة))

4/5/2024 4:30:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
تغلب القادسية على نظيره العربي 90-72 في «ديربي السلة» الذي جمع الفريقين أمس الأول، ضمن منافسات إياب «المربع الذهبي» المؤهل إلى المباراة النهائية على لقب الدوري العام لكرة السلة، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما وصل «الأخضر» إلى 5 نقاط من 5 خسائر متتالية.
وتختتم المرحلة الثانية للدور قبل النهائي في الـ 9 مساء اليوم، بمواجهة من العيار الثقيل تجمع الكويت بـ 8 نقاط مع نظيره كاظمة بـ 5 نقاط، إذ يسعى «العميد» إلى استعادة الصدارة بالوصول إلى النقطة الـ 10، فيما يأمل «البرتقالي» تحقيق الفوز لتعويض خسارته الأخيرة من الكويت في الدوري الآسيوي «السوبرليغ» التي جمعتهما أمس الأول وانتهت لصالح «الأبيض» 122-79.
ويملك كلا الفريقين مقومات الفوز، وإن كانت كفة الكويت حامل اللقب هي الراجحة نظرا للمستويات المتميزة التي يقدمها حامل اللقب في الأسابيع الماضية محليا وآسيويا، بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز، وتوافر عدد كبير من اللاعبين المتميزين. وعلى الجهة الأخرى، يأمل مدرب كاظمة السلوفيني بويان لازيك مفاجأة الكويت وتحقيق فوز يعيد الحيوية لفريقه، خاصة أن الفريق يضم عددا من اللاعبين المميزين، وتبقى قلة الأخطاء الشخصية وتوزيع الجهد على الأشواط الأربعة أبرز العقبات أمام كاظمة.

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