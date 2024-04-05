الكويت لاستعادة صدارة ((السلة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
تغلب القادسية على نظيره العربي 90-72 في «ديربي السلة» الذي جمع الفريقين أمس الأول، ضمن منافسات إياب «المربع الذهبي» المؤهل إلى المباراة النهائية على لقب الدوري العام لكرة السلة، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما وصل «الأخضر» إلى 5 نقاط من 5 خسائر متتالية.
وتختتم المرحلة الثانية للدور قبل النهائي في الـ 9 مساء اليوم، بمواجهة من العيار الثقيل تجمع الكويت بـ 8 نقاط مع نظيره كاظمة بـ 5 نقاط، إذ يسعى «العميد» إلى استعادة الصدارة بالوصول إلى النقطة الـ 10، فيما يأمل «البرتقالي» تحقيق الفوز لتعويض خسارته الأخيرة من الكويت في الدوري الآسيوي «السوبرليغ» التي جمعتهما أمس الأول وانتهت لصالح «الأبيض» 122-79.
ويملك كلا الفريقين مقومات الفوز، وإن كانت كفة الكويت حامل اللقب هي الراجحة نظرا للمستويات المتميزة التي يقدمها حامل اللقب في الأسابيع الماضية محليا وآسيويا، بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز، وتوافر عدد كبير من اللاعبين المتميزين. وعلى الجهة الأخرى، يأمل مدرب كاظمة السلوفيني بويان لازيك مفاجأة الكويت وتحقيق فوز يعيد الحيوية لفريقه، خاصة أن الفريق يضم عددا من اللاعبين المميزين، وتبقى قلة الأخطاء الشخصية وتوزيع الجهد على الأشواط الأربعة أبرز العقبات أمام كاظمة.
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