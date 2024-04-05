((يد)) القرين يقسو على الساحل

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
نجح القرين في تحقيق فوز كبير على الساحل 39-27 بالمباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن الجولة الثامنة من الدوري العام لكرة اليد، ليرفع القرين رصيده إلى 7 نقاط، فيما بقي الساحل دون أي نقطة، وفي لقاء آخر فاز الكويت على خيطان 36-30، رافعا «الأبيض» رصيده إلى 12 نقطة، فيما بقي خيطان على رصيده السابق نقطتين.
وفي إطار متصل، تقام اليوم مباراتان ضمن نفس الجولة، وعلى نفس الصالة، حيث يتواجه اليرموك بـ 5 نقاط مع الصليبخات، وبحسابه نفس الرصيد من النقاط، في الـ 8.30 مساء.
وفي المباراة الثانية يواجه السالمية المتصدر برصيد 14 نقطة نظيره برقان صاحب الـ7 نقاط والمركز السادس في الـ 10.00 مساء، في لقاء يسحب الأضواء، حيث إن «السماوي» مازال الفريق الوحيد الذي يحقق العلامة الكاملة حتى جولة اليوم وينتظر العربي تعثر كل من الكويت وكاظمة لاعتلاء الصدارة، فيما يمتلك برقان جهازا فنيا محنكا بقيادة المدرب سعيد حجازي ومجموعة من اللاعبين المميزين.
هذا، وتقام غدا مباراة واحدة في الـ 9.00 مساء على نفس الصالة، وستجمع القرين مع الفحيحيل.
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