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((رمادي)).. عمل غير عادي

4/5/2024 4:30:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
من الأعمال التي استطاعت ان تتسلل بهدوء إلى قلوب المشاهدين المسلسل الاجتماعي «رمادي» للكاتب الموهوب علي الدوحان، ومن اخراج المخرج المصري الكبير أحمد شفيق وإنتاج شركة «غولدن قروب».
تدور فكرة العمل من خلال مقولة «أن تكون رماديا أفضل من أن تكون أبيض وسط قلوب يملؤها السواد»، فالاحداث تتناول هذه المنطقة الرمادية بين اللونين الأبيض والأسود، وتحكي عن اسرة من الطبقة المتوسطة تعاني من أزمات مالية واجتماعية ونفسية. وهي منطقة لم تكن محط اهتمام الدراما الاجتماعية في أعمال سابقة بهذا الكم من تسليط الضوء من خلال شخصية شمة (فاطمة الحوسني) وهي امرأة متسلطة وأنانية لا يهمها إلا نفسها بالرغم من المعاناة الشديدة لبناتها الثلاث فإحداهن هي سعاد (ايمان الحسيني) ويكون زوجها سامي (علي كاكولي) مسجونا، والأخرى مطلقة واسمها حسنة (لمياء طارق)، والثالثة طفلة (ايمان فيصل)، وتتطور الأحداث مع تصاعد الأزمات مع شخصيات العمل، وكيف ستتمكن «شمة» وبناتها، وكل الشخصيات من الخروج من الدائرة الرمادية التي وجدوا انفسهم عالقين فيها، والذهاب بعيدا إلى حيث الحياة الهادئة.
نجح الكاتب علي الدوحان في عمل بناء درامي سليم ومتماسك، غني ذي معالجة منطقية، كما نجح المخرج أحمد شفيق في أولى تجاربه بالدراما الكويتية والخليجية من ترك بصمة خاصة به ومختلفة عن باقي المخرجين، حيث استطاعت إدارة الممثلين ضبط أدائهم من دون مبالغة، واستطاع ان يخرج من كل نجم افضل ما لديه من أداء. ويحسب لشفيق حرصه على ان يكون كل مشهد لأي فنان في المسلسل مشهدا مهما ورئيسيات، وهذا يدل على انه «ذاكر» شخصيات العمل بشكل كبير، كل ذلك بخلاف الصورة «الحلوة» التي شاهدناها والايقاع السريع لاحداث الحلقات بشكل لافت.
وعن أداء الممثلين، فالنجم علي كاكولي فنان ممتع يغرد خارج السرب ويختلف عن الجميع بتنوع ادواره واختياراته بما يليق به وبمشاهديه، حيث قدم شخصية «سامي صلاح» الذي يمر بظروف صعبة عقب خروجه من السجن، وكيف يتعامل مع قسوة المجتمع عليه، وبالرغم من ان الشخصية غير كوميدية، إلا ان كاكولي انتزع الضحك من المشاهدين بأدائه المميز اعتمادا على كوميديا الموقف وشكل ثنائيا جميلا مع ايمان الحسيني وفاطمة الحوسني ورندة حجاج.
وتجيد النجمة لمياء طارق في تقديم شخصية «حسنة» بكل ابعادها بتمكن شديد، لتؤكد انها فنانة تملك قدرات عالية وموهبة فذة، وتحتاج لان تتواجد بشكل اكبر في الاعمال الدرامية، وتقدم مع النجم السعودي إبراهيم الحساوي «دويتو» مميزا استحقا عليه اشادة الجمهور بأدائهما في العمل، فالحساوي يجسد شخصية الأب القاسي البخيل الذي يضع أبناءه في معاناة وأزمة نفسية تعيشها الفنانة الشابة أنوار السبيعي التي قدمت دور «ريم»، وأخيها الفنان الشاب خالد الصراف «حمد»، فقد أثبتت انوار وخالد انهما نجمان قادمان بقوة في عالم الدراما الكويتية.
وتقدم النجمة إيمان الحسيني شخصية «سعاد» بشكل جميل، فهي فنانة لها كاريزما خاصة وقبول عند المشاهد، وشكلت مع علي كاكولي ثنائيا رائعا، وكانا بالفعل من عوامل النجاح الكبير الذي يحققة المسلسل.
ونأتي لفاكهة العمل النجمة الإماراتية فاطمة الحوسني التي تجسد شخصية «شمة» الأم المتسلطة لثلاث بنات بشكل رائع وكوميدي فهي تمتعنا ببساطة أدائها وعفويتها في كل مشاهدها سواء مع بناتها او مع «سامي» او مع فريدة (رانيا شهاب). وتجسد رانيا دورها بشكل مميز لتثبت انها تجيد تجسيد كل الشخصيات وخاصة الشريرة منها، كما قدمت الفنانة رندة حجاج دور «نورة خطافة الرياييل» مثلما وصفها المشاهدون بعدما تزوجت«سامي» زوج صديقتها «سعاد»، فحجاج تقدم الشخصية بتمكن شديد وهي فنانة موهوبة بالفعل.
وملح المسلسل هو النجمة ايمان فيصل التي تجسد شخصية «طفلة» المسالمة والطيبة المغلوب على أمرها، وهو دور بعيد عن الأدوار الكوميدية التي اشتهرت بها ايمان، فهنا تقدم دورا جادا وتفوقت على نفسها في مشاهدها مع ضرتها «فريدة» او مشاهدها مع أمها «شمة».
أخيرا، يعد مسلسل «رمادي» من الاعمال المميزة جدا في السباق الرمضاني لهذا العام، فكل عناصر النجاح توافرت فيه بداية من الإنتاج السخي من قبل شركة «غولدن قروب» التي وفرت كل الإمكانيات والتقنيات للخروج بأفضل صورة، بالإضافة إلى النص المميز لعلي الدوحان، مرورا بإخراج برؤية جديدة للمخرج أحمد شفيق، وصولا إلى فريق من الفنانين الموهوبين، حيث يستحقون جميعا الإشادة وقدموا عملا غير عادي.. و«تسلم الايادي».

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