MENAFN - Alghad Newspaper) تؤرق مسألة فقدان البيانات الرقمية المهمة كثيرين، خاصة في حال عدم وجود نسخ احتياطية أو القدرة على استعادتها، ومن اللافت أن إحصائيات كشفت أن 1 من كل 10 أجهزة حاسوب مصاب بالفيروسات، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".وفي هذا الإطار، أكد المستشار في أمن وتكنولوجيا المعلومات، رولاند أبي نجم، أن فقدان الجهاز الإلكتروني يثير قلق وانزعاج الفرد بسبب البيانات المهمة التي يحملها، وضمان حماية هذه البيانات بشكل كافٍ، يجب التفكير في العديد من التفاصيل.



كيف يمكن الحفاظ على بياناتنا الرقمية؟

- التفكير في كيفية حماية البيانات من موضوع الخصوصية في حال تمت سرقة الجهاز أو الهاتف حتى لا نتعرض للابتزاز ونشر البيانات الشخصية.

- ضرورة وجود واستخدام النسخ الاحتياطية للبيانات الشخصية.

- القيام بتصنيف البيانات وتفادي تحميل البيانات الشخصية جدا عليها.

- ضرورة استعمال كلمات سر يصعب اختراقها بسهولة.

- الكثير من مستعملي "واتساب" يجهلون أهمية النسخ الاحتياطية المشفرة في حماية المعطيات الشخصية في حال وقع الجهاز بأياد غريبة.

- وجود إجراءات تختلف من نظام جهاز لآخر في طريقة التحكم ومحو البيانات الشخصية عن بعد في حال تم تعرض الجهاز للسرقة، وبالإمكان استردادها عبر نسخ الاحتياط التي استعملها على أي جهاز آخر.

- من الضروري نقل ونسخ المعطيات الشخصية المهمة على "آي كلاود" و"غوغل كلاود" لضمان استردادها في حال سرق الجهاز.

- في حال وجود بيانات مهمة جدا، من الأفضل عدم نسخ نسخ احتياطية والاحتفاظ بها في هارد ديسك خارجي.

- من الضروري وجود تطبيقات تساعد على إفراغ مساحات التخزين الداخلية للأجهزة.