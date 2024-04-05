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ولي العهد يشارك مصابين عسكريين مأدبة الإفطار

4/5/2024 4:30:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك نائب جلالة الملك،سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد،
اليوم الخميس، مصابين عسكريين مأدبة الإفطار التي أقامتها الهيئة الهاشمية
للمصابين العسكريين.


وأدى سمو ولي العهد والحضور صلاة المغرب جماعة.-(بترا)

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