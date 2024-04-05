ولي العهد يشارك مصابين عسكريين مأدبة الإفطار

ولي العهد يشارك مصابين عسكريين مأدبة الإفطار
التاريخ
4/5/2024 4:30:00 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) شارك نائب جلالة الملك،سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد،
اليوم الخميس، مصابين عسكريين مأدبة الإفطار التي أقامتها الهيئة الهاشمية
للمصابين العسكريين.
وأدى سمو ولي العهد والحضور صلاة المغرب جماعة.-(بترا)
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