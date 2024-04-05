عمدة لندن يدعو لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن عمدة لندن قوله، أنه "يجب على رئيس الوزراء ريشي سوناك وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل".

وتأتي تعليقات عمدة لندن في الوقت الذي تدعو فيه شخصيات بارزة أخرى في حزب العمال، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بعد الهجوم الذي قتل فيه سبعة من موظفي الإغاثة في غزة، بينهم ثلاثة بريطانيين.



وقالت مارغريت بيكيت، التي شغلت منصب وزيرة في وزارة الخارجية في عهد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، أنه يجب على الحكومة البريطانية وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فهناك خطر من استخدامها بعد الهجوم الإسرائيلي على موظفي الإغاثة.