8 نصائح لمريضات تكيس المبايض خلال الصيام



وبالمثل مائدة السحور، فإنها تعج بأصناف من الأطعمة والمشروبات التي تعمل على مضاعفة الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، لذا من المهم لكل صائم تعديل ثقافته الغذائية وإضافة أطعمة تدعمه خلال أداء الفريضة العظيمة.



وفي سلسلة "صحتك في رمضان"، تقدم "العين الإخبارية" مجموعة نصائح طبية بشأن الممنوعات التي يجب لكل صائم تجنبها خلال وجبتي الإفطار والسحور





قال الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية في القاهرة، إن أي فتاة أو سيدة مصابة بتكيس المبايض وتعاني من مشكلة زيادة الوزن عليها العمل على إنقاصه.



وأوضح جمال، لـ"العين الإخبارية"، أن تكيسات المبايض واحدة من علامات مقاومة الأنسولين، لذا فهن أكثر عرضة من غيرهن للإصابة بالسكري، خصوصا في حال توفرت عوامل الخطورة الأخرى.



وقدم المختص مجموعة نصائح لمريضات تكيس المبايض بشأن غذائهن في رمضان، أبرزها:



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- عدم تجاهل تناول الأطعمة الغنية بالألياف، خصوصا الألياف الذائبة.



- تجنب الإكثار من تناول السكريات، خصوصا السكريات البسيطة سريعة الهضم.



- عدم إهمال تناول الحبوب الكاملة في مصادر النشويات.



- تجنب إهمال تناول الماء طوال الفترة من الإفطار حتى السحور.



- تجنب الإكثار من تناول الأغذية المالحة والمخللات والملح بشكل عام، حتى لا يعمل الصوديوم على اختباس الماء دالخ الجسم أو التأثير على معدلا ضغط الدم.

- تجنب تناول المشروبات الغازية، لكونها تحتوي على الصوديوم وكمية كبيرة من السكر المحلى.



- غير مستحب تناول المشروبات الرمضانية سريعة التحضير، باعتبارها تحضيرات معملية من أصل كيميائي في أغلب الحالات محلاة بكمية كبيرة من السكر.



- عدم إهمال ممارسة الرياضة، حتى لو بشكل بسيط، والاهتمام بالتغذية السليمة بشكل عام.

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