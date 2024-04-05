الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين خلال عمليات دهم بمناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس، وارتقى على إثرها شهيد في طولكرم.

ففي طولكرم؛ استشهد الشاب سائد أبو عليوة، صباح اليوم ، عقب إصابته بجراح خطيرة برصاص قناصة قوات الاحتلال، عقب اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم واندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

واقتحمت قوة خاصة مخيم نور شمس، ودوّت صافرات الإنذار في المخيم عقب اكتشافها، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المخيم ترافقها جرافة عسكرية، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع بأجواء المخيم.





وترامناً مع اقتحام مخيم نور شمس، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ارتاح جنوب طولكرم واعتقلت الشاب لواء الطنيب بعد تفتيش عدة منازل للعائلة وتخريب محتوياتها، فيما تسللت قوة خاصة لضاحية ذنابة شرق المدينة، تبعها اقتحام لجيش الاحتلال الذي داهم منزل المواطن عبد الله الصباريني وتفتيشه واستجواب أصحابه.

وفي جنين؛ واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين، وداهمت العديد من المنازل، وفتشتها وحققت مع ساكنيها ميدانيا، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، أصيب خلالها شابان برصاص الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة فحمة جنوب جنين، وشنت عمليات دهم وتفتيش بعدد من المنازل، وحققت مع ساكنيها، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها بلدة فحمة،

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية إلى البلدة، وباشرت عمليات تمشيط واحتجاز مواطنين والتحقيق معهم ميدانيا، واعتقلت ثلاثة شبان على الأقل.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من البلدات جنوب جنين، منها عرابة والزبابدة ويعبد، وجبع، وصانور، وسيرت ألياتها في شوارع هذه البلدات في خطوة استفزازية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.

وأفاد الهلال الأحمر، بنقل طواقمها في جنين الشاب شمس عبد القادر ملحم أبو الشوارب (19 عاما) مصاب برصاص حي في الظهر خلال اقتحام بلدة كفر راعي، وتم نقله بادئ الأمر إلى مشفى عتيل الحكومي وتقديم الإسعافات الطارئة له، وجاري نقله إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، واندلع على إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة،

واعتقلت الشاب سامح بشارات بعد اقتحام منزله في المخيم، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع في مخيم عسكر الجديد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، وفتشت عددا من المنازل وخرّبت في محتوياتها وحققت ميدانيا مع ساكنيها.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وداهمت عدة منازل وفتشتها وخرّبت في محتوياتها وحققت مع ساكنيها ميدانيا، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان، غرب بيت لحم، وتركزت المواجهات في منطقة "المطينة"، عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام.

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان على الاقل لم تعرف هوياتهم اثناء خروجهم من صلاة الفجر بالمسجد الاقصى المبارك.

وفي الخليل؛ اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة في حي الناموس غربي بلدة دورا جنوب الخليل، وأخذت قياساته تمهيداً لهدمه في وقت لاحق على خلفية تنفيذه عملية طعن في“أسدود”.