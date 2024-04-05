الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين خلال عمليات دهم بمناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس، وارتقى على إثرها شهيد في طولكرم.
ففي طولكرم؛ استشهد الشاب سائد أبو عليوة، صباح اليوم ، عقب إصابته بجراح خطيرة برصاص قناصة قوات الاحتلال، عقب اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم واندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.
واقتحمت قوة خاصة مخيم نور شمس، ودوّت صافرات الإنذار في المخيم عقب اكتشافها، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المخيم ترافقها جرافة عسكرية، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع بأجواء المخيم.
وترامناً مع اقتحام مخيم نور شمس، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ارتاح جنوب طولكرم واعتقلت الشاب لواء الطنيب بعد تفتيش عدة منازل للعائلة وتخريب محتوياتها، فيما تسللت قوة خاصة لضاحية ذنابة شرق المدينة، تبعها اقتحام لجيش الاحتلال الذي داهم منزل المواطن عبد الله الصباريني وتفتيشه واستجواب أصحابه.
وفي جنين؛ واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين، وداهمت العديد من المنازل، وفتشتها وحققت مع ساكنيها ميدانيا، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، أصيب خلالها شابان برصاص الاحتلال.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة فحمة جنوب جنين، وشنت عمليات دهم وتفتيش بعدد من المنازل، وحققت مع ساكنيها، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها بلدة فحمة،
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية إلى البلدة، وباشرت عمليات تمشيط واحتجاز مواطنين والتحقيق معهم ميدانيا، واعتقلت ثلاثة شبان على الأقل.
وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من البلدات جنوب جنين، منها عرابة والزبابدة ويعبد، وجبع، وصانور، وسيرت ألياتها في شوارع هذه البلدات في خطوة استفزازية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.
وأفاد الهلال الأحمر، بنقل طواقمها في جنين الشاب شمس عبد القادر ملحم أبو الشوارب (19 عاما) مصاب برصاص حي في الظهر خلال اقتحام بلدة كفر راعي، وتم نقله بادئ الأمر إلى مشفى عتيل الحكومي وتقديم الإسعافات الطارئة له، وجاري نقله إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.
وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، واندلع على إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة،
واعتقلت الشاب سامح بشارات بعد اقتحام منزله في المخيم، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع في مخيم عسكر الجديد.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، وفتشت عددا من المنازل وخرّبت في محتوياتها وحققت ميدانيا مع ساكنيها.
وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وداهمت عدة منازل وفتشتها وخرّبت في محتوياتها وحققت مع ساكنيها ميدانيا، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.
واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان، غرب بيت لحم، وتركزت المواجهات في منطقة "المطينة"، عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام.
وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان على الاقل لم تعرف هوياتهم اثناء خروجهم من صلاة الفجر بالمسجد الاقصى المبارك.
وفي الخليل؛ اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة في حي الناموس غربي بلدة دورا جنوب الخليل، وأخذت قياساته تمهيداً لهدمه في وقت لاحق على خلفية تنفيذه عملية طعن في“أسدود”.
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