Friday, 05 April 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتدي على المصلين في الاقصى فجرا ويعتقل ٥ منهم

4/5/2024 4:20:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال عقب صلاة، فجر اليوم الجمعة، على الآلاف من المصلين في الأقصى، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة شبان على الاقل.

وكان آلاف المصلين والمعتكفين رددوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة قبل أن يعتدي الاحتلال عليهم.

واستخدم الاحتلال طائرة مسيرة، محملة بقنابل الغاز، للاعتداء على المصلين في الأقصى وإلقائها عليهم.

وتجمع آلاف المصلين في المنطقة بين قبة الصخرة والجامع القبلي، وبدأوا بترديد هتافات غاضبة ضد العدوان على قطاع غزة.

وعقب انتهاء الصلاة اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان على الاقل لم تعرف هوياتهم اثناء خروجهم من المسجد الاقصى.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد أدى أكثر من 65
ألف مصلي صلاة فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

MENAFN05042024000205011050ID1108062485

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث