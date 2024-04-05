الاحتلال يعتدي على المصلين في الاقصى فجرا ويعتقل ٥ منهم

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال عقب صلاة، فجر اليوم الجمعة، على الآلاف من المصلين في الأقصى، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة شبان على الاقل.

وكان آلاف المصلين والمعتكفين رددوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة قبل أن يعتدي الاحتلال عليهم.

واستخدم الاحتلال طائرة مسيرة، محملة بقنابل الغاز، للاعتداء على المصلين في الأقصى وإلقائها عليهم.

وتجمع آلاف المصلين في المنطقة بين قبة الصخرة والجامع القبلي، وبدأوا بترديد هتافات غاضبة ضد العدوان على قطاع غزة.

وعقب انتهاء الصلاة اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان على الاقل لم تعرف هوياتهم اثناء خروجهم من المسجد الاقصى.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد أدى أكثر من 65

ألف مصلي صلاة فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.