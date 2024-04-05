حالة الطقس: أجواء صافية وحارة نسبيا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أنيكون الجو اليوم الجمعة، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفاَ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا السبت، يكون الجو صافيا الى غائماً جزئياً معتدلاً نهاراً بارداً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة في المساء والليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .