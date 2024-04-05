الشرطة والأجهزة الأمنية يكشفون جريمة السطو المسلح في عناتا

(MENAFN
- Palestine News Network ) القدس/PNN-كشفت الشرطة والأجهزة الأمنية خلال ساعات جريمة سطو مسلح وقعت عصر أمس في بلدة عناتا شمال مدنية القدس المحتلة واستهدفت مركبة لتوزيع الدخان .
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه ومن لحظة وقوع الجريمة باشرت إدارة المباحث الجنائية، وطاقم الأدلة في شرطة ضواحي القدس والأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة، وتمكنت من تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم والذين تمكنوا من الفرار لداخل مدينة القدس .
وأضاف ارزيقات بأنه بجهود الشرطة والأجهزة الأمنية تم إعادة
مبلغ مالي من المسروقات
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وأكد ارزيقات أن الإجراءات مستمرة للقبض على المشبه فيهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.
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