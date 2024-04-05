الشرطة والأجهزة الأمنية يكشفون جريمة السطو المسلح في عناتا

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-كشفت الشرطة والأجهزة الأمنية خلال ساعات جريمة سطو مسلح وقعت عصر أمس في بلدة عناتا شمال مدنية القدس المحتلة واستهدفت مركبة لتوزيع الدخان .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه ومن لحظة وقوع الجريمة باشرت إدارة المباحث الجنائية، وطاقم الأدلة في شرطة ضواحي القدس والأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة، وتمكنت من تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم والذين تمكنوا من الفرار لداخل مدينة القدس .

وأضاف ارزيقات بأنه بجهود الشرطة والأجهزة الأمنية تم إعادة

مبلغ مالي من المسروقات

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وأكد ارزيقات أن الإجراءات مستمرة للقبض على المشبه فيهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.