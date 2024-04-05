استشهاد شاب برصاص الاحتلال بمخيم نور شمس في طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN-استشهد شاب واعتقل آخرون، صباح اليوم الجمعة، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم عن استشهاد الشاب سائد أبو علوية برصاص قناص احتلالي أثناء تواجده على سطح منزله بالقرب من المنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال في جبل النصر بمخيم نور شمس.

وأفادت مصادر محلية باقتحام عدد من آليات الاحتلال المخيم بعد اقتحامها للمدينة من محوريها الغربي والجنوبي، وتمركزت في جبل النصر، وفرضت طوقا مشددا عليه.

وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل فيه، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة في المكان، في الوقت الذي نشرت قناصتها في البنايات العالية، فيما حلقت طائرة استطلاع في سماء المنطقة، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال وتم نقله بسيارة إسعاف الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي ووصفت حالته بالحرجة، ومن ثم أعلن المستشفى عن استشهاده، واعتقلت الشابين عماد البلعاوي، ومحمد أبو حديد من منزله في مخيم نور شمس.

وكانت قوة خاصة اسرائيلية تسللت الى ضاحية ذنابة شرق المدينة تبعها اقتحام لجيش الاحتلال الذي داهم منزل المواطن عبد الله الصباريني وقام بتفتيشه واستجواب اصحابه.

كما اقتحمت قوة عسكرية ثانية ضاحية ارتاح جنوب المدينة، وداهمت منزلا لعائلة الطنيب وفتشته وخربت محتوياته، واعتقلت الشاب لواء الطنيب.