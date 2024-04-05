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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيل جندي برتبة قائد لواء عقب مقتل عمال إغاثة بغزة

4/5/2024 4:20:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-أقال رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أمس الخميس، جندي برتبة قائد لواء "ناحال"، ضمن سلسلة إجراءات في أعقاب قتل قواته 7 من موظفي لجنة دولية إغاثية، الاثنين الماضي.

وقالت القناة (14) العبرية الخاصة إنّ هاليفي "اتخذ سلسلة من الإجراءات الصارمة في أعقاب مقتل عمال الإغاثة من منظمة الغذاء العالمي، من بينها إقالة رئيس لواء ناحال في الجيش الاسرائيلي
(أحد ألوية النخبة المشاة في الجيش)".

وأشارت القناة إلى أنّ هاليفي قرر إقالة ضابط كبير آخر في اللواء، كما سيوبخ قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، وقائد الفرقة (162) المدرعة.

يأتي ذلك بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلالها مقتل عمال الإغاثة الـ7 بنيران الجيش الإسرائيلي، وفق هيئة البث الرسمية.

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