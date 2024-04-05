جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيل جندي برتبة قائد لواء عقب مقتل عمال إغاثة بغزة

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- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-أقال رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أمس الخميس، جندي برتبة قائد لواء "ناحال"، ضمن سلسلة إجراءات في أعقاب قتل قواته 7 من موظفي لجنة دولية إغاثية، الاثنين الماضي.
وقالت القناة (14) العبرية الخاصة إنّ هاليفي "اتخذ سلسلة من الإجراءات الصارمة في أعقاب مقتل عمال الإغاثة من منظمة الغذاء العالمي، من بينها إقالة رئيس لواء ناحال في الجيش الاسرائيلي
(أحد ألوية النخبة المشاة في الجيش)".
وأشارت القناة إلى أنّ هاليفي قرر إقالة ضابط كبير آخر في اللواء، كما سيوبخ قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، وقائد الفرقة (162) المدرعة.
يأتي ذلك بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلالها مقتل عمال الإغاثة الـ7 بنيران الجيش الإسرائيلي، وفق هيئة البث الرسمية.
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