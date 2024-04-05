الحرب على غزة: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شن غاراته الجوية وقصفه المدفعي، في اليوم الـ182 من حربه على غزة، على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وأجملت مصادر صحية، أن عمليات القصف المدفعي والغارات الاسرائيلية في القطاع اليوم، أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وبعضهم لا زال تحت الأنقاض.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة رشقات صاروخية تجاه عدة بلدات ومناطق إسرائيلية بينها عسقلان و"سديروت" و"غلاف غزة"، سقطت عدد منها فيما جرى اعتراض أخرى.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33037 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75668، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



