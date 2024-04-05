الحرب على غزة: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة/PNN-واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شن غاراته الجوية وقصفه المدفعي، في اليوم الـ182 من حربه على غزة، على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.
وأجملت مصادر صحية، أن عمليات القصف المدفعي والغارات الاسرائيلية في القطاع اليوم، أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وبعضهم لا زال تحت الأنقاض.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة رشقات صاروخية تجاه عدة بلدات ومناطق إسرائيلية بينها عسقلان و"سديروت" و"غلاف غزة"، سقطت عدد منها فيما جرى اعتراض أخرى.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33037 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75668، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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