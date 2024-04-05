Friday, 05 April 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باول الفيدرالي سينتظر علامات أوضح على تراجع التضخم قبل خفض الفائدة!

4/5/2024 4:08:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن صناع السياسة النقدية سينتظرون علامات أوضح على تراجع معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة البالغة 2% قبل القيام بخفض أسعار الفائدة، مضيفا أنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء بخفض الأسعار في وقت ما هذا العام، وفقا لخطابه الذي ألقاه في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا.
وكان باول وغيره من المسؤولين في «الفيدرالي» قد أكدوا في وقت سابق، أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، وأن قراراتهم ستعتمد على البيانات الواردة، فيما تشير التوقعات حاليا إلى 3 تخفيضات في 2024 اعتبارا من يونيو المقبل.
ويواصل بذلك مسؤولو الاحتياطي الاتحادي، ومن بينهم رئيس البنك جيروم باول، التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاشات والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو، ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس في وقت متأخر من يوم الجمعة، مع صدور بيانات جديدة للتضخم الأسبوع المقبل.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد صوت في اجتماعه الأخير في 20 مارس 2024 لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لايزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وقال البنك المركزي إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25 و5.50% يسمح لصانعي السياسات بـ «تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية»، وتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في 2022 نحو هدفه البعيد المدى البالغ 2%.
لكن الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا طفيفا في وتيرة التضخم منذ بداية العام، ما أثار مخاوف جديدة من وجوب إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من أجل السيطرة على الأسعار، كما حدث واضعو السياسات الأربعاء توقعاتهم الاقتصادية ورفعوا بشكل حاد توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام من 1.4% في ديسمبر إلى 2.1%.
وترك مجلس البنك توقعات التضخم الرئيسي من دون تغيير، لكنه رفع قليلا توقعات التضخم السنوي «الأساسي» باستثناء أسعار الطاقة والغذاء، إلى 2.6%، كما ترك أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة في نهاية عام 2024 عند نقطة المنتصف بين 4.50 و4.75%.

MENAFN05042024000130011022ID1108062385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث