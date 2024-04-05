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موديز 14 3 مليار دولار أرباح أكبر 4 بنوك إماراتية في 2023

4/5/2024 4:08:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن أرباح أكبر 4 بنوك إماراتية ارتفعت بشكل ملحوظ في 2023 مدفوعة بارتفاع الدخل من الفائدة ومن غير الفائدة، إذ تظل الأنشطة التجارية تتمتع بالمتانة في مواجهة ظروف الاقتصاد الكلي العالمية التي تتسم بعدم اليقين.
وأضافت «موديز»، أن أكبر 4 بنوك في الإمارات، وهي بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري وبنك دبي الإسلامي والتي تمثل معا نحو 74% من إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات كما في ديسمبر 2023، حققت أرباحا صافية مجمعة بقيمة 14.3 مليار دولار في 2023 ارتفاعا من 9.6 مليارات دولار في 2022.
وتوقعت «موديز» أن يظل صافي الربح عند تلك المستويات القوية في 2024، إذ إنه من المستبعد خفض أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام، بينما من المتوقع أن يعوض نمو في منتصف خانة الآحاد للائتمان جزئيا انخفاضا في دخل الفائدة الناتج عن دفاتر القروض القائمة.
كما تتوقع «موديز» أن تحقق الإيرادات المرتفعة والرسوم المستقرة لمخصصات انخفاض القيمة توازنا مع زيادة تكاليف التشغيل والضريبة الجديدة للشركات التي ستؤثر على صافي الأرباح.
وقالت «موديز» إن زيادة أسعار الفائدة والأوضاع التشغيلية الداعمة دعمت الدخل من الفائدة في 2023 ليرتفع 24% على أساس سنوي في البنوك الأربعة الكبرى، وأشارت إلى أن نمو الدخل من الفائدة فاق نمو تكلفة التمويل، إذ إن الحسابات الجارية والتوفير منخفضة التكلفة ظلت مساهما كبيرا في تمويل البنوك، مما قاد صافي هامش الفائدة للارتفاع إلى 2.4% في 2023 من 2.2% في 2022.
وأضافت أنه عقب انكماش بنسبة 2% في 2022 ارتفع الدخل المجمع من غير الفائدة 32% مدفوعا بمكاسب كبيرة في التداول، والأنشطة المدرة للرسوم والدخل من عمليات الصرف الأجنبي، والتي نمت بشكل جماعي 30% في 2023، وأضافت أن الدخل من غير الفائدة ساهم بنسبة 30% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك الأربعة.
وذكرت أنها رصدت تحسنا في كفاءة التشغيل، حيث عوضت نمو إيرادات التكاليف. وفي حين ارتفعت نفقات التشغيل المجمعة 16% على أساس سنوي بسبب ارتفاع نفقات الموظفين والاستثمار في التكنولوجيا، انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتبلغ 28% من 30% في العام السابق، إذ ان ارتفاع الدخل التشغيلي 27% عوض وأكثر الزيادة في التكاليف.
وقالت الوكالة إن تراجع رسوم انخفاض القيمة في البنوك الأربعة بواقع 16% على أساس سنوي يعكس هبوط وثبات الرسوم في بنكين بدافع من عمليات الاسترداد القوية مقابل ارتفاع المخصصات في البنكين الآخرين وذلك لتغطية رسوم انخفاض القيمة في عدد قليل من حسابات الشركات وزيادة المخاطر المرتبطة بالانكشاف الخارجي.
ولفتت إلى أن التكلفة الإجمالية للمخاطر في البنوك الإماراتية الأربعة تقل عن المستويات المسجلة في فترة جائحة كورونا عند 0.7% من إجمالي القروض في 2023.
وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، فإن أكبر أربعة بنوك إماراتية سجلت زيادة 49% في صافي ربحها بدعم من ارتفاع الدخل من الفائدة وغير الفائدة، كما تحسن العائد على الأصول إلى 1.8% في 2023، ما يزيد عن مستواها البالغ 1.2% في 2022.

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