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HSBC 5 تريليونات دولار خسائر أسهم الصين وهونغ كونغ في 3 سنوات

4/5/2024 4:08:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) خسرت الأسهم في الصين وهونغ كونغ 4.8 تريليونات دولار منذ عام 2021، وهو ما يمثل وفقا لبنك «HSBC»، أكثر من قيمة سوق الأسهم الهندية، ولا تبشر هذه الإحصائية بالخير سواء بالنسبة للصين أو هونغ كونغ، لاسيما أن البورصة الوطنية الهندية شهدت نموا خلال الفترة نفسها.
كما أنها تجاوزت بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية والمقاصة لتصبح رابع أكبر بورصة في العالم في يناير، وفقا لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات، وتبلغ قيمتها 4.63 تريليونات دولار، مما يجعلها ثالث أكبر بورصة في آسيا.
ويشير هذا إلى مقدار الزخم الذي اكتسبته الأسهم الهندية في السنوات القليلة الماضية، على النقيض من الانخفاضات في كل من الصين وهونغ كونغ.
وانخفض مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي للصين لمدة 3 سنوات متتالية، وأغلق على انخفاض بنسبة 11.4% العام الماضي. وكان أداء مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ أسوأ من ذلك، حيث شهد عام 2023 تراجعه الرابع على التوالي وأنهى العام بانخفاض 13.8%. وكان كلاهما من بين أدنى المؤشرات أداء بين مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ الرئيسية العام الماضي.
وكان قطاع العقارات المحاصر في الصين مصدر قلق للمستثمرين، الأمر الذي أثر أيضا على هونغ كونغ. يتم إدراج العديد من الأسهم العقارية الصينية بما في ذلك «إيفر غراند»، و«كانتري غاردن» في بورصة هونغ كونغ.
وحددت الصين هدف نموها عند 5% لعام 2024، لكن المحللين يشككون في قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هذا الهدف. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.6% في عام 2024، وهو أبطأ من معدل 5.2% لعام 2023، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».
وكتب لويس كويجس، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بوكالة S&P Global Ratings، في مذكرة للعملاء: «توقعاتنا هي استمرار ضعف العقارات والدعم المتواضع للسياسة الكلية.. يظل الانكماش خطرا إذا ظل الاستهلاك ضعيفا واستجابت الحكومة من خلال تحفيز الاستثمار في التصنيع بشكل أكبر».
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الأسهم الهندية وسط تفاؤل أوسع نطاقا بشأن نمو البلاد. مؤشر نيفتي 50 القياسي في البلاد ارتفع لمدة 8 سنوات متتالية، مسجلا مكاسب بنسبة 20% في عام 2023.
وأظهرت الأبحاث التي أجراها بنك «HSBC» أيضا، أن بورصة الهند تجاوزت بورصة شنغهاي لتصبح ثاني أكبر بورصة عالميا من حيث حجم المعاملات الشهرية، لكنها لاتزال متخلفة عن بورصة شنتشن التي احتلت المركز الأول.
وشهدت البورصات الهندية أيضا معظم العروض العامة الأولية في عام 2023، وفقا لبحث أجرته شركة «إرنست آند يونغ» في الهند. وذلك على الرغم من البيئة الضعيفة للاكتتابات العامة الأولية، خاصة في آسيا. وشهدت الهند 220 طرحا عاما أوليا العام الماضي، مما جمع عائدات بقيمة 6.9 مليارات دولار، وفقا لشركة EY. ويمثل ذلك قفزة بنسبة 48% في نشاط الصفقات اعتبارا من عام 2022.
وقال جورج تشان، قائد الاكتتاب العام العالمي في EY، بتقرير بحثي منفصل: «بينما تباطأ السوق الصيني بشكل كبير، برزت الهند كدولة ذات أداء متميز».
وشكلت الصفقات في الهند 6% فقط من الاكتتابات العامة الأولية على مستوى العالم في عام 2019، لكن تشان قال إن البلاد تمثل الآن 27% اعتبارا من الربع الأول، «مما دفعها إلى مكانة سوق الاكتتابات العامة الأولية الرائدة في العالم من حيث حجم الصفقات».
في المقابل، أظهرت بيانات EY، أن هناك 30 طرحا عاما أوليا بسوق الأسهم الصينية من الفئة A في الربع الأول، جمعت 3.4 مليارات دولار. وهذا هو أقل عدد من الاكتتابات العامة الأولية وأصغر العائدات منذ عام 2020. ولم يكن لدى هونغ كونغ سوى 10 اكتتابات عامة أولية خلال فترة الثلاثة أشهر، وتجاوز حجم الصفقة 100 مليون دولار فقط، وهو أدنى عائدات منذ عام 2010.

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