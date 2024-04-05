Friday, 05 April 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج يفوز بسباق طوكيو إي بري

4/5/2024 4:08:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق فريق «مازيراتي إم إس جي ريسينج» الفوز في سباق طوكيو إي بري لعام 2024، حيث فاز السائق ماكسيميليان غونتر بالدورة الأولى من السباق الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات. ونجح ماكس بعطلة نهاية الأسبوع في تسجيل عودة قوية خلال سباق جولة ساو باولو قبل أسبوعين، حيث أظهر أداء مميزا أثناء التدريبات، واحتل المركز الثالث خلال التجارب الحرة الأولى والثانية.
وواصل السائق البالغ من العمر 26 عاما، تقديم أداء لافت طيلة التجارب التأهيلية، حيث حقق أسرع زمن في المجموعة الثانية، ليضمن مكانه في مراحل المنافسات، وتمكن ماكس من التفوق على باسكال فيرلاين، سائق فريق بورش، في ربع النهائي، وفي النهائي تغلب على سيرجيو سيت كامارا، سائق فريق إي آر، في مواجهة مباشرة.
وقدم أيضا أداء قويا ضد أوليفر رولاند، لكنه خسر المركز الأول بفارق 0.021 ثانية فقط، ليبدأ السباق في المركز الثاني. وفي الوقت نفسه، تأهل زميله جيهان داروفالا إلى المركز 17، كخامس سباق في مسيرته في الفورمولا إي، ولسوء الحظ خسر ماكس، الذي بدأ السباق من الجانب القذر من المضمار، المركز الثاني في بداية السباق أمام إدواردو مورتارا، بينما نفذ جيهان لفة افتتاحية نظيفة ومحسوبة الزمن وجيدة لتعويض ما خسروه والتقدم في المراكز.
ومع تقدم مجريات السباق، نجح ماكس بالانسجام مع إيقاع السباق عند تفعيل وضع الهجوم ليحافظ على تقدمه، حيث تمكن من تجاوز كل من مورتارا ورولاند قبل أن يقوم بتفعيل الوضع لأول مرة في اللفة 14، وبعد ذلك، تراجع ماكس إلى المركز الثالث، لكنه سرعان ما تجاوز مورتارا على المسار وانطلق لمطاردة رولاند، مستفيدا من قوته الإضافية، على الرغم من دخول سيارة الأمان في اللفة 20 بحثا عن الحطام، ليبقى السباق غير محسوم حتى اللفة 22.
وفي محاولته لاستعادة الصدارة بعد إعادة استئناف السباق، تمكن ماكس من تجاوز السائق البريطاني في اللفة 25 بفارق ملحوظ، ليأخذ وضع الهجوم الأخير دون التضحية بمركزه على المسار. ولم يحالف الحظ جيهان، زميل ماكس في الفريق الذي سجل انطلاقة قوية، حيث اصطدمت به سيارة جان إيريك فيرجن عند المنعطف الأول، ليتسبب ذلك في إنهائه السباق بالمركز الـ 18.
وحقق ماكس المركز الخامس في بطولة العالم للسائقين بعد تسجيله 48 نقطة هذا الموسم، بينما يحتل فريق «مازيراتي إم إس جي ريسينج» المركز السابع في ترتيب الفرق، متجاوزا فريق إنفيجن ريسينج، حامل اللقب.

MENAFN05042024000130011022ID1108062382

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث