فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج يفوز بسباق طوكيو إي بري

(MENAFN
- Al-Anbaa) حقق فريق «مازيراتي إم إس جي ريسينج» الفوز في سباق طوكيو إي بري لعام 2024، حيث فاز السائق ماكسيميليان غونتر بالدورة الأولى من السباق الذي ينظمه الاتحاد الدولي للسيارات. ونجح ماكس بعطلة نهاية الأسبوع في تسجيل عودة قوية خلال سباق جولة ساو باولو قبل أسبوعين، حيث أظهر أداء مميزا أثناء التدريبات، واحتل المركز الثالث خلال التجارب الحرة الأولى والثانية.
وواصل السائق البالغ من العمر 26 عاما، تقديم أداء لافت طيلة التجارب التأهيلية، حيث حقق أسرع زمن في المجموعة الثانية، ليضمن مكانه في مراحل المنافسات، وتمكن ماكس من التفوق على باسكال فيرلاين، سائق فريق بورش، في ربع النهائي، وفي النهائي تغلب على سيرجيو سيت كامارا، سائق فريق إي آر، في مواجهة مباشرة.
وقدم أيضا أداء قويا ضد أوليفر رولاند، لكنه خسر المركز الأول بفارق 0.021 ثانية فقط، ليبدأ السباق في المركز الثاني. وفي الوقت نفسه، تأهل زميله جيهان داروفالا إلى المركز 17، كخامس سباق في مسيرته في الفورمولا إي، ولسوء الحظ خسر ماكس، الذي بدأ السباق من الجانب القذر من المضمار، المركز الثاني في بداية السباق أمام إدواردو مورتارا، بينما نفذ جيهان لفة افتتاحية نظيفة ومحسوبة الزمن وجيدة لتعويض ما خسروه والتقدم في المراكز.
ومع تقدم مجريات السباق، نجح ماكس بالانسجام مع إيقاع السباق عند تفعيل وضع الهجوم ليحافظ على تقدمه، حيث تمكن من تجاوز كل من مورتارا ورولاند قبل أن يقوم بتفعيل الوضع لأول مرة في اللفة 14، وبعد ذلك، تراجع ماكس إلى المركز الثالث، لكنه سرعان ما تجاوز مورتارا على المسار وانطلق لمطاردة رولاند، مستفيدا من قوته الإضافية، على الرغم من دخول سيارة الأمان في اللفة 20 بحثا عن الحطام، ليبقى السباق غير محسوم حتى اللفة 22.
وفي محاولته لاستعادة الصدارة بعد إعادة استئناف السباق، تمكن ماكس من تجاوز السائق البريطاني في اللفة 25 بفارق ملحوظ، ليأخذ وضع الهجوم الأخير دون التضحية بمركزه على المسار. ولم يحالف الحظ جيهان، زميل ماكس في الفريق الذي سجل انطلاقة قوية، حيث اصطدمت به سيارة جان إيريك فيرجن عند المنعطف الأول، ليتسبب ذلك في إنهائه السباق بالمركز الـ 18.
وحقق ماكس المركز الخامس في بطولة العالم للسائقين بعد تسجيله 48 نقطة هذا الموسم، بينما يحتل فريق «مازيراتي إم إس جي ريسينج» المركز السابع في ترتيب الفرق، متجاوزا فريق إنفيجن ريسينج، حامل اللقب.
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