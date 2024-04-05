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أسعار النفط ترتفع مع إبقاء أوپيك+ تخفيضات الإنتاج دون تغيير

4/5/2024 4:08:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 15 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 89.51 دولارا للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو 15 سنتا أو 0.2% إلى 85.59 دولارا للبرميل.
وسجل عقد برنت ليونيو وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية، وأغلقا الأربعاء الماضي عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر، نقلا عن وكالة «رويترز».
وارتفعت أسعار النفط بعدما أدت هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة قد تمتد لتشمل إيران مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.
وأبقى كبار الوزراء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاء من بينهم روسيا في اجتماع عقد الأربعاء الماضي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

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