أسعار النفط ترتفع مع إبقاء أوپيك+ تخفيضات الإنتاج دون تغيير

(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 15 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 89.51 دولارا للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو 15 سنتا أو 0.2% إلى 85.59 دولارا للبرميل.
وسجل عقد برنت ليونيو وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية، وأغلقا الأربعاء الماضي عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر، نقلا عن وكالة «رويترز».
وارتفعت أسعار النفط بعدما أدت هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة قد تمتد لتشمل إيران مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.
وأبقى كبار الوزراء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاء من بينهم روسيا في اجتماع عقد الأربعاء الماضي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج.
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