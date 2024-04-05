بيضون أقامت غبقتها الرمضانية لعلامة مون بلان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت شركة بيضون، المتخصصة في مجال تجارة العطور ومستحضرات التجميل والإكسسوارات من أشهر الماركات العالمية الفاخرة، غبقتها السنوية لعلامة Montblanc المعتمدة حصريا لديها، في الخيمة الرمضانية لفندق وولدورف استوريا الكويت في الأفنيوز، وسط حضور لافت لممثلي وسائل الإعلام المحلية وعملاء «مون بلان».
نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيضون عمر بيضون أعرب عن سعادته البالغة بالمناسبة الرمضانية التي اعتادت الشركة تنظيمها سنويا للتواصل مع عملائها والتأكيد على متانة وقوة العلاقات التي تربطها بزبائنها، مثمنا ثقتهم اللامحدودة بعلامة مون بلان التي تعد الخيار المثالي لأناقة العاملين بمجال المال والأعمال، مؤكدا التزام بيضون بمد جسور التواصل والتقارب مع عملائها وزبائنها لإرضائهم والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لهم.
بدوره، قال مدير العمليات في شركة بيضون محمد العلي إن الغبقة الرمضانية لعلامة «مون بلان» تستهدف تعزيز التواصل مع عملاء العلامة وزبائنها، وهي فرصة مثالية لاستكشاف آرائهم والتعرف على تطلعاتهم في أجواء مفعمة بالألفة لتقديم الأفضل دائما لهم، بالإضافة إلى تعريفهم بكل ماهو جديد وفريد عن العلامة وأحدث ابتكاراتها وإبداعاتها.
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