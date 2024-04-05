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بيضون أقامت غبقتها الرمضانية لعلامة مون بلان

4/5/2024 4:08:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت شركة بيضون، المتخصصة في مجال تجارة العطور ومستحضرات التجميل والإكسسوارات من أشهر الماركات العالمية الفاخرة، غبقتها السنوية لعلامة Montblanc المعتمدة حصريا لديها، في الخيمة الرمضانية لفندق وولدورف استوريا الكويت في الأفنيوز، وسط حضور لافت لممثلي وسائل الإعلام المحلية وعملاء «مون بلان».
نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيضون عمر بيضون أعرب عن سعادته البالغة بالمناسبة الرمضانية التي اعتادت الشركة تنظيمها سنويا للتواصل مع عملائها والتأكيد على متانة وقوة العلاقات التي تربطها بزبائنها، مثمنا ثقتهم اللامحدودة بعلامة مون بلان التي تعد الخيار المثالي لأناقة العاملين بمجال المال والأعمال، مؤكدا التزام بيضون بمد جسور التواصل والتقارب مع عملائها وزبائنها لإرضائهم والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لهم.
بدوره، قال مدير العمليات في شركة بيضون محمد العلي إن الغبقة الرمضانية لعلامة «مون بلان» تستهدف تعزيز التواصل مع عملاء العلامة وزبائنها، وهي فرصة مثالية لاستكشاف آرائهم والتعرف على تطلعاتهم في أجواء مفعمة بالألفة لتقديم الأفضل دائما لهم، بالإضافة إلى تعريفهم بكل ماهو جديد وفريد عن العلامة وأحدث ابتكاراتها وإبداعاتها.

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