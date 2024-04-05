النجاة تطرح حملة كبرى لكفالة 1000 يتيم

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والإعلام والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب ان الجمعية تحرص على كفالة الأيتام ورعايتهم، وتعتبر هذا المشروع واحدا من مشاريعها الإستراتيجية التي توليها أهمية كبرى.
وأوضح الشهاب أن «النجاة الخيرية» تطلق اليوم (الجمعة) حملة كبرى لكفالة 1000 يتيم لأكثر من 20 دار أيتام تابعة للجمعية في مختلف الدول، مبينا أن الجمعية تهدف من هذه الحملة إلى الارتقاء بالأيتام تعليميا وصحيا وتربويا، وذلك من خلال تقديم الكفالة الشهرية التي تلبي أهم احتياجاتهم، مبينا أن قيمة الكفالة الشهرية لليتيم تبلغ 15 دينارا ولمدة عام كامل 180 دينارا.
وأكد أن الهدف المالي للحملة في المرحلة الأولى هو جمع مبلغ 100 ألف دينار. وحول أبرز الدول التي تتوزع بها دور الأيتام التابعة للنجاة الخيرية، قال الشهاب: «لدينا 20 دار للأيتام في عدة دول أبرزها تشاد والأردن واليمن وكمبوديا، ونحرص بدورنا على الزيارات المستمرة للأيتام وتقديم الدعم الرعاية الصحية لهم وإقامة برامج الدعم النفسي والمسابقات الدينية والتربوية، كما نحرص كذلك على إقامة المحاضرات لأمهات الأيتام».
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