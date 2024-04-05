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النجاة تطرح حملة كبرى لكفالة 1000 يتيم

4/5/2024 4:08:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والإعلام والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب ان الجمعية تحرص على كفالة الأيتام ورعايتهم، وتعتبر هذا المشروع واحدا من مشاريعها الإستراتيجية التي توليها أهمية كبرى.

وأوضح الشهاب أن «النجاة الخيرية» تطلق اليوم (الجمعة) حملة كبرى لكفالة 1000 يتيم لأكثر من 20 دار أيتام تابعة للجمعية في مختلف الدول، مبينا أن الجمعية تهدف من هذه الحملة إلى الارتقاء بالأيتام تعليميا وصحيا وتربويا، وذلك من خلال تقديم الكفالة الشهرية التي تلبي أهم احتياجاتهم، مبينا أن قيمة الكفالة الشهرية لليتيم تبلغ 15 دينارا ولمدة عام كامل 180 دينارا.

وأكد أن الهدف المالي للحملة في المرحلة الأولى هو جمع مبلغ 100 ألف دينار. وحول أبرز الدول التي تتوزع بها دور الأيتام التابعة للنجاة الخيرية، قال الشهاب: «لدينا 20 دار للأيتام في عدة دول أبرزها تشاد والأردن واليمن وكمبوديا، ونحرص بدورنا على الزيارات المستمرة للأيتام وتقديم الدعم الرعاية الصحية لهم وإقامة برامج الدعم النفسي والمسابقات الدينية والتربوية، كما نحرص كذلك على إقامة المحاضرات لأمهات الأيتام».

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