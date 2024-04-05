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التجاري يوزع الهدايا على المصلين بالمساجد

4/5/2024 4:08:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزامنا مع الأجواء الإيمانية التي يعيشها الجميع في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، وانطلاقا من حرصه على تعزيز التواصل مع فئات المجتمع كافة، قام البنك التجاري بتوزيع «هدية التجاري الرمضانية» على مرتادي المساجد بعد صلاة الجمعة، وجاءت هذه المبادرة انسجاما مع الأجواء العطرة الخاصة التي يشهدها شهر رمضان الفضيل والمليئة بالروحانية والنفحات الإيمانية.
وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: «عادة ما تكتسب البرامج الاجتماعية والخيرية والإنسانية للشهر الفضيل المزيد من الزخم مع بداية الشهر، ويتبدل الحال نوعا ما مع نهاية الشهر، لكن في البنك التجاري الكويتي كان الأمر مختلفا حيث إن البرنامج الاجتماعي للبنك خلال الشهر الفضيل يتسم بالتنوع والعديد من الفعاليات الخيرية والإنسانية التي تغطي أيام الشهر كله».
وأكدت أن البنك حريص على تنظيم الفعاليات الخاصة بالعشر الأواخر من الشهر الفضيل، ومنها توزيع الهدايا على المصلين بعد صلاة الجمعة.
وأشارت الورع إلى أن فريق قطاع التواصل المؤسسي بالبنك قام بتوزيع هدية التجاري الرمضانية على المصلين، منوهة بأن الهدية الرمضانية تحتوي على عطر رشوش وسجادة صلاة، التي تعتبر من احتياجات المصلين خلال الشهر الفضيل، ومؤكدة أن البنك التجاري كان ومازال يولي أهمية كبيرة لدعم ومشاركة أطياف المجتمع كافة المناسبات والأنشطة الاجتماعية، بما يحقق روح التكافل ويدعم المسؤولية الاجتماعية الشاملة.

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