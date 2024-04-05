التجاري يوزع الهدايا على المصلين بالمساجد

(MENAFN
- Al-Anbaa) تزامنا مع الأجواء الإيمانية التي يعيشها الجميع في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، وانطلاقا من حرصه على تعزيز التواصل مع فئات المجتمع كافة، قام البنك التجاري بتوزيع «هدية التجاري الرمضانية» على مرتادي المساجد بعد صلاة الجمعة، وجاءت هذه المبادرة انسجاما مع الأجواء العطرة الخاصة التي يشهدها شهر رمضان الفضيل والمليئة بالروحانية والنفحات الإيمانية.
وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: «عادة ما تكتسب البرامج الاجتماعية والخيرية والإنسانية للشهر الفضيل المزيد من الزخم مع بداية الشهر، ويتبدل الحال نوعا ما مع نهاية الشهر، لكن في البنك التجاري الكويتي كان الأمر مختلفا حيث إن البرنامج الاجتماعي للبنك خلال الشهر الفضيل يتسم بالتنوع والعديد من الفعاليات الخيرية والإنسانية التي تغطي أيام الشهر كله».
وأكدت أن البنك حريص على تنظيم الفعاليات الخاصة بالعشر الأواخر من الشهر الفضيل، ومنها توزيع الهدايا على المصلين بعد صلاة الجمعة.
وأشارت الورع إلى أن فريق قطاع التواصل المؤسسي بالبنك قام بتوزيع هدية التجاري الرمضانية على المصلين، منوهة بأن الهدية الرمضانية تحتوي على عطر رشوش وسجادة صلاة، التي تعتبر من احتياجات المصلين خلال الشهر الفضيل، ومؤكدة أن البنك التجاري كان ومازال يولي أهمية كبيرة لدعم ومشاركة أطياف المجتمع كافة المناسبات والأنشطة الاجتماعية، بما يحقق روح التكافل ويدعم المسؤولية الاجتماعية الشاملة.
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