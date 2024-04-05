430 مليون دولار الاستثمارات الجريئة في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Anbaa) واصلت استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التراجع بنحو 50% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 430 مليون دولار عبر 163 صفقة، بحسب أحدث أرقام لمنصة الموجز الرقمي.
استحوذت السعودية على نحو 50% من هذه الاستثمارات تليها الإمـــارات بـ 37% ثم مصر بنحو 9%، حيث تم الاستثمار في 126صفقة بقيمة 190 مليون دولار في مرحلة البذرة وما قبل البذرة والمرحلة «A»، فيما شهدت الاستثمارات في مراحل النمو «B» و«C» تراجعا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 142 مليون دولار، مقارنـــــة بـ 648 مليون دولار في الربع الأول من 2023. وتضمنت أكبر صفقات الاستثمار بالشركات الناشئة الربع الأول 2024 الاستثمار في شركة «سلة» - السعودية والتجارة الإلكترونية بقيمة 130 مليون دولار، وتم استثمار 35 مليون دولار بشركة Flare Network الإماراتية التي تعمل في مجال التقنية المالية والبلوك تشين.
وتلقت شركة «Tumodo» الإماراتية العاملة في مجال تكنولوجيا السفر استثمارا بقيمة 35 مليون دولار، كما حازت شركة Hunch - الإماراتية العاملة في مجال التواصل الاجتماعي استثمارا بـ 35 مليون دولار، واستقبلت شركة «ميسر» - السعودية العاملة في مجال التقنية المالية استثمارا بمبلغ 21 مليون دولار.
MENAFN05042024000130011022ID1108062377
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.