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430 مليون دولار الاستثمارات الجريئة في الشرق الأوسط

4/5/2024 4:08:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التراجع بنحو 50% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ نحو 430 مليون دولار عبر 163 صفقة، بحسب أحدث أرقام لمنصة الموجز الرقمي.
استحوذت السعودية على نحو 50% من هذه الاستثمارات تليها الإمـــارات بـ 37% ثم مصر بنحو 9%، حيث تم الاستثمار في 126صفقة بقيمة 190 مليون دولار في مرحلة البذرة وما قبل البذرة والمرحلة «A»، فيما شهدت الاستثمارات في مراحل النمو «B» و«C» تراجعا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 142 مليون دولار، مقارنـــــة بـ 648 مليون دولار في الربع الأول من 2023. وتضمنت أكبر صفقات الاستثمار بالشركات الناشئة الربع الأول 2024 الاستثمار في شركة «سلة» - السعودية والتجارة الإلكترونية بقيمة 130 مليون دولار، وتم استثمار 35 مليون دولار بشركة Flare Network الإماراتية التي تعمل في مجال التقنية المالية والبلوك تشين.
وتلقت شركة «Tumodo» الإماراتية العاملة في مجال تكنولوجيا السفر استثمارا بقيمة 35 مليون دولار، كما حازت شركة Hunch - الإماراتية العاملة في مجال التواصل الاجتماعي استثمارا بـ 35 مليون دولار، واستقبلت شركة «ميسر» - السعودية العاملة في مجال التقنية المالية استثمارا بمبلغ 21 مليون دولار.

MENAFN05042024000130011022ID1108062377

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