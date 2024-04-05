سنغافورة أفضل دولة بالعالم لممارسة الأعمال التجارية

(MENAFN
- Al-Anbaa) تصدرت سنغافورة قائمة أفضل دول العالم في ممارسة الأعمال التجارية، وفقا لتصنيف بيئة الأعمال الذي أعدته «إيكونومست إنتلجنس» (إي آي يو)، وهي وحدة البحث والتحليل التابعة لـ «الإيكونومست».
وذكرت «بريانثي روي» مديرة التوقعات ومحللة أوروبا لدى (إي آي يو) لشبكة «سي إن بي سي»: ستظل سنغافورة أفضل منطقة جغرافية في العالم لممارسة الأعمال التجارية، كما كانت على مدار الأعوام الستة عشر الماضية.
وأوضحت «روي» أن العوامل التي تدفع مكانة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا كوجهة تجارية رئيسية هي استقرارها السياسي وتركيز الحكومة على مساعدة شركات القطاع الخاص المحلية على التطور التكنولوجي. وفي المركز الثاني جاءت الدنمارك، حيث أوضحت «روي» أن ذلك يعود إلى أساسيات الاقتصاد الكلي القوية، والنقل عالي الجودة والبنية التحتية الرقمية، وتأتي الولايات المتحدة بعدها مباشرة، وأظهر التقرير أن سنغافورة والدنمارك والولايات المتحدة من المتوقع أن تشهد أفضل بيئات الأعمال التجارية خلال الخمس سنوات المقبلة.
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