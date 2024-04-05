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سنغافورة أفضل دولة بالعالم لممارسة الأعمال التجارية

4/5/2024 4:08:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدرت سنغافورة قائمة أفضل دول العالم في ممارسة الأعمال التجارية، وفقا لتصنيف بيئة الأعمال الذي أعدته «إيكونومست إنتلجنس» (إي آي يو)، وهي وحدة البحث والتحليل التابعة لـ «الإيكونومست».
وذكرت «بريانثي روي» مديرة التوقعات ومحللة أوروبا لدى (إي آي يو) لشبكة «سي إن بي سي»: ستظل سنغافورة أفضل منطقة جغرافية في العالم لممارسة الأعمال التجارية، كما كانت على مدار الأعوام الستة عشر الماضية.
وأوضحت «روي» أن العوامل التي تدفع مكانة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا كوجهة تجارية رئيسية هي استقرارها السياسي وتركيز الحكومة على مساعدة شركات القطاع الخاص المحلية على التطور التكنولوجي. وفي المركز الثاني جاءت الدنمارك، حيث أوضحت «روي» أن ذلك يعود إلى أساسيات الاقتصاد الكلي القوية، والنقل عالي الجودة والبنية التحتية الرقمية، وتأتي الولايات المتحدة بعدها مباشرة، وأظهر التقرير أن سنغافورة والدنمارك والولايات المتحدة من المتوقع أن تشهد أفضل بيئات الأعمال التجارية خلال الخمس سنوات المقبلة.

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