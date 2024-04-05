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الذهب يخترق مستويات قياسية جديدة

4/5/2024 4:08:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي آخر، مواصلا ارتفاعه المستمر لمدة أسبوع بعدما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في خفض أسعار الفائدة «في وقت ما هذا العام». وقال باول إن أرقام التضخم الأخيرة - رغم أنها أعلى من المتوقع - لم «تغير بشكل جوهري» الصورة العامة، وأشار إلى أن صناع القرار سينتظرون ظهور علامات أوضح على انخفاض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، وتعتبر المعدلات المنخفضة إيجابية بشكل عام بالنسبة للذهب.
وارتفع الذهب بما يصل إلى 0.9% إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2301.21 دولار للأونصة. وبينما كرر باول نهج الانتظار والترقب الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مسار خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي الأميركي يظل دون تغيير. وقال بارت ميليك، الرئيس العالمي لإستراتيجية السلع الأساسية في شركة تي دي سيكيوريتيز: إن هذا أمر إيجابي للغاية بالنسبة للذهب لأنه يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض بشكل كبير قبل الوصول إلى هدف التضخم، وفقا لما ذكره لوكالة «بلومبرغ».
وارتفع المعدن النفيس بأكثر من 10% هذا العام، مسجلا سلسلة من الأرقام القياسية، وقد تميز الارتفاع الحاد خلال الشهر الماضي بتحركات كبيرة الحجم في كثير من الأحيان تفتقر إلى محفز واضح لتبرير المكاسب، حيث تكدس المستثمرون في سوق السبائك.
ويأتي ذلك، فيما عززت التوترات المستمرة بالشرق الأوسط وأوكرانيا دور المعدن النفيس كأصل ملاذ، في حين أن شراء البنوك المركزية دعم الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخيا خلال العام الماضي، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وتظهر أحدث البيانات التي جمعها مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية واصلت زيادة حيازاتها من الذهب في فبراير، وإن كان بوتيرة أبطأ من ذي قبل. لقد اشتروا 19 طنا صافيا، مما يمثل الشهر التاسع على التوالي من النمو.
ومع ذلك، فإن الارتفاع القياسي للذهب لم يجذب بعد المستثمرين الذين يفضلون التعرض للمعدن من خلال الصناديق المتداولة في البورصة والمدعومة ماديا. وانكمشت الحيازات العالمية من صناديق الاستثمار المتداولة هذه بأكثر من 100 طن منذ بداية العام حتى الآن، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2019، وفقا لإحصاء بلومبرغ.
وارتفعت السبائك 0.9% لتستقر عند 2300 دولار للأوقية، وكان مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوما هو 83، أعلى من مستوى 70 الذي يشير لبعض المستثمرين إلى أن الأسعار ربما ارتفعت كثيرا وبسرعة كبيرة، وصعدت الفضة 4% لتغلق عند 27.18 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

MENAFN05042024000130011022ID1108062375

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