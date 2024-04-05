2 55 مليار دينار وزعتها البنوك نقدا في 5 سنوات



«الوطني» في الصدارة بتوزيعات نقدية 1.12 مليار دينار في 5 سنوات.. تعادل 54% من صافي أرباحه 1.59 مليار دينار أرباح «بيتك» بين 2019 و2023.. وزّع 51% منها نقداً بـ 806.5 ملايين دينار

المحلل الماليبعد النتائج المالية الجيدة التي حققتها البنوك الكويتية لعام 2023، حيث سجلت صافي أرباح قيمته 1.54 مليار دينار، أعلنت عن توزيعات نقدية على المساهمين بحوالي 739 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة توزيعات نقدية لصافي الأرباح تبلغ 48%، وذلك مقارنة بنسبة 52% في 2022، ومتوسط 50% لآخر 5 سنوات (بين 2019 و2023).وبتحليل النتائج المالية للبنوك الكويتية فــي آخـــــر 5 سنوات (خلال الفترة بين 2019 و2023)، يتبين أنها حققت صافي أرباح مجمعة بلغ 5 مليارات دينار، وزعت منها أرباح نقدية إجمالية بقيمة 2.55 مليار دينار، ما يعادل نسبة توزيعات نقدية لصافي الأرباح تبلغ 50%، بالإضافة إلى توزيعات أسهم المنحة التي قامت بها.وتعتبر هذه النسبة جيدة بالرغم من الظروف التي مر بها القطاع المصرفي الكويتي خلال أزمة جائحة «كورونا»، حيث أجبرتها على حجز مخصصات خسائر ائتمان كبيرة خلال تلك الفترة، والتي بلغت بدورها حوالي 3.2 مليارات دينار.وفي فترة الخمس سنوات الأخيرة، حقق بنك الكويت الوطني أعلى الأرباح بين البنوك المحلية، حيث بلغت 2.08 مليار دينار، وزع منها حوالي 54% كأرباح نقدية على مساهميه، أي ما يعادل 1.12 مليار دينار، أما بالنسبة لعام 2023 فقد وزع «الوطني» أرباحا نقدية بلغت 277.6 مليون دينار، ما يعادل 50% من صافي الأرباح المحققة، والتي بلغت 560.62 مليون دينار.أما بيت التمويل الكويتي (بيتك) فقد حقق في آخر 5 سنوات ثاني أعلى صافي الأرباح بين البنوك الكويتية، والتي بلغت قيمتها 1.59 مليار دينار، وزع منها أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 806.5 ملايين دينار، أي ما يعادل 51% من صافي الأرباح المحققة.في حين كانت توزيعات «بيتك» النقدية على المساهمين لعام 2023 الأعلى والأفضل تاريخيا، حيث بلغت 292 مليون دينار، أي ما يعادل 50% من صافي الأرباح المحققة لعام 2023، والتي بلغت 584.5 مليون دينار.وفي المركز الثالث جاء بنك بوبيان، حيث حقق خلال 5 سنوات ثالث أعلى صافي أرباح بإجمالي 284 مليون دينار، وزع منها أرباحا نقدية قيمتها 96 مليون دينار، أي ما يعادل 34% من صافي أرباحه خلال تلك الفترة، في حين كانت توزيعاته النقدية على المساهمين لعام 2023 الأعلى والأفضل تاريخيا، حيث بلغت 31.7 مليون دينار، أي ما يعادل 39% من صافي الأرباح لعام 2023، والتي بلغت 80.44 مليون دينار.أما بنك الخليج فقد حقق في 5 سنوات رابع أعلى صافي الأرباح بإجمالي 267.6 مليون دينار، وزع منها أرباحا نقدية قيمتها 143.4 مليون دينار، أي ما يعادل 54% من صافي أرباحه خلال تلك الفترة، في حين كانت توزيعاته النقدية على المساهمين عن عام 2023 الأعلى والأفضل، حيث بلغت 43.5 مليون دينار، أي ما يعادل 61% من صافي الأرباح لعام 2023، والتي بلغت 71.2 مليون دينار.كما وزع بنك برقان في آخر 5 سنوات أرباحا نقدية قيمتها 107 ملايين دينار، في حين حقق صافي أرباح خلال الفترة ذاتها قدرها 259.4 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة توزيعات إلى صافي الأرباح 41%.