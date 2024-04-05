2 55 مليار دينار وزعتها البنوك نقدا في 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
«الوطني» في الصدارة بتوزيعات نقدية 1.12 مليار دينار في 5 سنوات.. تعادل 54% من صافي أرباحه 1.59 مليار دينار أرباح «بيتك» بين 2019 و2023.. وزّع 51% منها نقداً بـ 806.5 ملايين دينار
المحلل المالي
بعد النتائج المالية الجيدة التي حققتها البنوك الكويتية لعام 2023، حيث سجلت صافي أرباح قيمته 1.54 مليار دينار، أعلنت عن توزيعات نقدية على المساهمين بحوالي 739 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة توزيعات نقدية لصافي الأرباح تبلغ 48%، وذلك مقارنة بنسبة 52% في 2022، ومتوسط 50% لآخر 5 سنوات (بين 2019 و2023).
وبتحليل النتائج المالية للبنوك الكويتية فــي آخـــــر 5 سنوات (خلال الفترة بين 2019 و2023)، يتبين أنها حققت صافي أرباح مجمعة بلغ 5 مليارات دينار، وزعت منها أرباح نقدية إجمالية بقيمة 2.55 مليار دينار، ما يعادل نسبة توزيعات نقدية لصافي الأرباح تبلغ 50%، بالإضافة إلى توزيعات أسهم المنحة التي قامت بها.
وتعتبر هذه النسبة جيدة بالرغم من الظروف التي مر بها القطاع المصرفي الكويتي خلال أزمة جائحة «كورونا»، حيث أجبرتها على حجز مخصصات خسائر ائتمان كبيرة خلال تلك الفترة، والتي بلغت بدورها حوالي 3.2 مليارات دينار.
وفي فترة الخمس سنوات الأخيرة، حقق بنك الكويت الوطني أعلى الأرباح بين البنوك المحلية، حيث بلغت 2.08 مليار دينار، وزع منها حوالي 54% كأرباح نقدية على مساهميه، أي ما يعادل 1.12 مليار دينار، أما بالنسبة لعام 2023 فقد وزع «الوطني» أرباحا نقدية بلغت 277.6 مليون دينار، ما يعادل 50% من صافي الأرباح المحققة، والتي بلغت 560.62 مليون دينار.
أما بيت التمويل الكويتي (بيتك) فقد حقق في آخر 5 سنوات ثاني أعلى صافي الأرباح بين البنوك الكويتية، والتي بلغت قيمتها 1.59 مليار دينار، وزع منها أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 806.5 ملايين دينار، أي ما يعادل 51% من صافي الأرباح المحققة.
في حين كانت توزيعات «بيتك» النقدية على المساهمين لعام 2023 الأعلى والأفضل تاريخيا، حيث بلغت 292 مليون دينار، أي ما يعادل 50% من صافي الأرباح المحققة لعام 2023، والتي بلغت 584.5 مليون دينار.
وفي المركز الثالث جاء بنك بوبيان، حيث حقق خلال 5 سنوات ثالث أعلى صافي أرباح بإجمالي 284 مليون دينار، وزع منها أرباحا نقدية قيمتها 96 مليون دينار، أي ما يعادل 34% من صافي أرباحه خلال تلك الفترة، في حين كانت توزيعاته النقدية على المساهمين لعام 2023 الأعلى والأفضل تاريخيا، حيث بلغت 31.7 مليون دينار، أي ما يعادل 39% من صافي الأرباح لعام 2023، والتي بلغت 80.44 مليون دينار.
أما بنك الخليج فقد حقق في 5 سنوات رابع أعلى صافي الأرباح بإجمالي 267.6 مليون دينار، وزع منها أرباحا نقدية قيمتها 143.4 مليون دينار، أي ما يعادل 54% من صافي أرباحه خلال تلك الفترة، في حين كانت توزيعاته النقدية على المساهمين عن عام 2023 الأعلى والأفضل، حيث بلغت 43.5 مليون دينار، أي ما يعادل 61% من صافي الأرباح لعام 2023، والتي بلغت 71.2 مليون دينار.
كما وزع بنك برقان في آخر 5 سنوات أرباحا نقدية قيمتها 107 ملايين دينار، في حين حقق صافي أرباح خلال الفترة ذاتها قدرها 259.4 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة توزيعات إلى صافي الأرباح 41%.
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