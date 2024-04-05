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164 مليون دولار حجم سوق العطور الكويتي في 2023

4/5/2024 4:08:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
كشف تقرير صادر عن مجموعة «ماركت آند ريسيرتش»، أن حجم سوق العطور الكويتية وصل إلى 163.8 مليون دولار في عام 2023، ومن خلال دراستها للفرص المستقبلية للسوق تتوقع المجموعة أن يصل حجم سوق العطور في الكويت إلى 325.3 مليون دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.7% خلال الفترة 2024-2032. وذكر التقرير أن الإنفاق المتزايد في الكويت على منتجات العناية الشخصية بسبب تنفيذ اللوائح التي تشجع الإنتاج المحلي للعطور، وظهور متاجر التجزئة المتخصصة للعطور، يعتبران من بين العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق العطور في الكويت.
ويقدم التقرير الصادر تحت عنوان «سوق العطور الكويتية: اتجاهات الصناعة والحصة والحجم والنمو والفرص والتوقعات 2024-2032»، تحليلا شاملا للصناعة، والذي يتضمن نظرة ثاقبة لسوق العطور الكويتي، ويتضمن التقرير أيضا تحليل المنافسة الإقليمية والتطورات المعاصرة في السوق.
واعتبر التقرير أن إطلاق الهيئات الحكومية في الكويت سياسات مواتية لدعم الإنتاج المحلي للعطور، من العوامل المحفزة لنمو السوق، كما تعمل هذه المبادرات على تشجيع التصنيع المحلي من خلال العديد من الحوافز وتعزيز بيئة الأعمال المواتية التي تساعد في تطوير العلامات التجارية المحلية، مما يضيف التنويع والقدرة التنافسية.
وتطرق التقرير إلى العدد المتزايد من المؤثرين وسفراء العلامات التجارية الذين يروجون لعلامات تجارية محددة أو أنواع مختلفة من المنتجات لخلق جاذبية طموحة، ما يعد بمنزلة عامل مهم آخر محفز للنمو، ومن المتوقع أن يؤدي إدخال متاجر بيع العطور المتخصصة بالتجزئة والتعاون الإستراتيجي بين العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى تعزيز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
ويعتمد سوق العطور الكويتي في المقام الأول، على ميول المستهلكين المتزايد وتوجههم نحو العطور الفاخرة والعلامات التجارية المتميزة، ويتعزز هذا التوجه بفضل ارتفاع مستويات الدخل المتاح، ناهيك عن الشعبية المتزايدة للعلامات التجارية العالمية التي تدعم وتزيد من تحفيز نمو السوق.
علاوة على ذلك، فإن اعتماد العطور على نطاق واسع كرمز للمكانة واتجاهات الموضة الناشئة تعمل كعوامل مهمة محفزة للنمو، وتماشيا مع هذا فإن زيادة وعي المستهلك تجاه العناية الشخصية والطلب المتزايد على الروائح الشخصية والفريدة من نوعها تؤثر أيضا بشكل إيجابي على سوق العطور الكويتية.
وتضمن التقرير الإشارة إلى الاهتمام المتزايد الذي تحظى به العطور العربية التقليدية مثل العود والمسك والعنبر، والمصممة خصيصا لتناسب التفضيلات الفردية، كما تتمتع العطور بأهمية ثقافية كبيرة في الكويت، مما يعكس المكانة وكرم الضيافة. ويستمر هذا الارتباط بالهوية والتقاليد الثقافية حيث تم استخدامها تقليديا في مختلف الاحتفالات الاجتماعية والدينية، وهو تقليد متأصل بعمق في الثقافة الكويتية، ومن شأن هذا المزيج تعزيز اتجاهات العناية الشخصية والابتكار التكنولوجي والتقدير الثقافي إلى إنشاء سوق عطور ديناميكي ومتطور في الكويت، مما يجذب اللاعبين الدوليين والمحليين. إلى جانب ذلك، أدى ارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة واستقلالها الاقتصادي المتزايد، إلى زيادة الإنفاق على منتجات العناية الشخصية، بما في ذلك العطور، وقد أصبحت النساء في الكويت مستهلكات رئيسيات، وتؤثر تفضيلاتهن وأنماط إنفاقهن المتطورة على ديناميكيات السوق.

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