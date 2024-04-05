مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعا يناقش خلاله الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
ومعروض على مجلس الأمن هذا الشهر، مواضيع تتعلق بفلسطين، وهي بالإضافة إلى الحرب على غزة، مشروع قرار فرنسي، وعضوية فلسطين بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاجتماع الشهري الذي يعقد عادة في الثلث الأخير من كل شهر.
إلى ذلك، بعثت المجموعة العربية برسالة، بالتوازي مع رسالة دولة فلسطين، تؤيد حصول فلسطين على كامل العضوية في الأمم المتحدة، وقعتها منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز.
وتم رفع الرسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن الدولي.
وتتمتع دولة فلسطين حاليا بصفة "دولة مراقب" لا يحق لها التصويت على القرارات التي تتبناها بالجمعية العامة.
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